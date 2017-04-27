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«У белорусов две проблемы: власть и Чернобыль»

  • 27.04.2017, 9:19
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Фото: svaboda.org

В Гомеле и Могилеве прошли акции в память об аварии на ЧАЭС.

В Могилеве 26 апреля прошли сразу две акции. Официальный митинг - в Любуже у мемориального знака жертвам трагедии, а оппозиционные активисты собрались у Креста памяти, который они же установили 20 лет назад, сообщает «Белсат».

Память о жертвах Чернобыля могилевские активисты почтили минутой молчания и возложением цветов. За акцией наблюдали люди в штатском, которые вели видеосъемку.

В Гомеле участие в акции памяти приняли участие около сорока человек - представители политических партий и общественных объединений, активисты. Цветы гомельчане возложили к памятному знаку спасателям, погибшим во время ликвидации аварии в Чернобыле.

«В Беларуси две беды, - подытожил мероприятие гомельский городской активист и политик Владимир Кацора. - Это Чернобыль и действующая власть», сообщает «Радыё Свабода».


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