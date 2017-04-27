Белорусы создали уникальный страховой сервис всего за 48 часов 27.04.2017, 9:26

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Фото: dev.by

Сервис Bimbo Fly позволяет оперативно получить компенсацию в случае отмены или задержки авиарейса.

Белорусские разработчики предложили сервис по p2p-страхованию авиабилетов Bimbo Fly, который позволит получить компенсацию в случае задержки рейса. Демо-версию проекта покажут в Таллинне.

Проект стал победителем прошедшего в Минске хакатона FinTech. В течение 48 часов команды энтузиастов работали над проектами на стыке финансов и высоких технологий. Лучшие проекты, как ожидается, получат развитие и шанс выйти на рынок, пишет ej.by.

Победителем стал сервис Bimbo Fly, направленный на страхование пассажиров от задержек авиарейсов. По статистике авторов, более 8 тысяч авиарейсов (около 5% от их общего числа) в мире задерживают или отменяют. Далеко не все авиакомпании выплачивают компенсации, а те, кто это делают, нередко затягивают с возвратом денег.

Белорусские разработчики предлагают элегантное решение: пассажир получает 50% стоимости билета в случае задержки рейса на 2-7 часов, 80% – при ожидании в 7 часов и выше. Если же за 24 часа до вылета становится известно об отмене рейса, то пассажир получает обратно полную стоимость билета.

Стоимость страховки составит 5-10% от цены билета. Пользователю будет достаточно указать в сервисе номер рейса и данные карты. В случае задержки или отмены рейса ждать возврата денег не придется – они поступят напрямую с PayPal. Страховой фонд будут формировать за счет взносов пассажиров. Выплаты, по оценкам разработчиков, составят около 30% от общего размера фонда.

Партнер хакатона – Приорбанк – профинансирует поездку команды-разработчика в Эстонию, где Bimbo Fly представит Беларусь на международном конкурсе стартапов. В ближайшее время проект будет доработан, демо-версия программы будет продемонстрирована в Таллинне, сообщает пресс-служба банка.

На кого еще обратили внимание?

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