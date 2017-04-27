закрыть
27 апреля 2017, четверг, 12:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская наука «держится» на пенсионерах

11
  • 27.04.2017, 9:40
  • 6,500

Государство не может ничего сделать для привлечения молодежи к научной деятельности.

Сегодня основу белорусской науки составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Потеря престижа научной сферы, невысокие зарплаты начинающих ученых – все это повлияло на то, что молодежь в науку не идет.

Проблему отсутствия молодых кадров в науке подтвердил ej.by и председатель Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, академик Сергей Гапоненко: «В Беларуси в научной сфере имеется тенденция старения научных кадров, очень мало молодых докторов наук. При приеме заявок на стипендию президента эта проблема также бросается в глаза. Так, присуждается примерно около 100 стипендий, и в номинации «Молодые доктора наук до 45 лет» мы с трудом набираем 10 претендентов».

Данную проблему академик отчасти объясняет тем, что в 90-е годы в науку шло мало молодежи.

«В 90-е годы в стране произошел тяжелый экономический кризис, связанный с распадом СССР, поменялись условия труда в науке, возникли новые сферы деятельности, и тогда в науку пришло мало молодых людей», – отметил Сергей Гапоненко.

Кроме этого, эксперты заявляют и об интенсивном оттоке из науки исследователей средних возрастов, что нарушает институт преемственности знаний и опыта, воспроизводства научных кадров.

Существующую сегодня проблему старения кадров в белорусской науке академик назвал серьезной, но отметил, что ее, насколько это возможно, пытаются решать.

Так, в стране существует система поощрений молодых людей, занимающихся наукой: есть программы выделения грантов и стипендий, кроме этого, молодым ученым предоставляются различные льготы. Также в поддержке талантливой молодежи состоит одна из главных задач белорусского Фонда фундаментальных исследований, существующего в Беларуси с 1991 года.

Когда наука оторвана от жизни

Еще одной немаловажной проблемой в белорусской науке, на которую обратил внимание академик, является большой разрыв между лабораторией и производством. Иными словами, наука в нашей стране не имеет почти никакого практического применения.

Гапоненко с сожалением отметил, что в Беларуси невелика наукоемкость ВВП. Так, в странах с развитой экономикой эта цифра превышает 3%. В Беларуси же эта цифра более 20 лет меньше 1%. В таких условиях, считается, наука не может влиять экономику, отметил ученый.

«Сегодня очень мало сотрудников с научными степенями работает на предприятиях. А необходимо, чтобы белорусские аспиранты шли работать в различные компании, как это происходит в европейских странах. У нас же они либо стареют в институтах, либо работают в вузах (и это еще не худший вариант), либо вообще меняют профессию», – сказал Сергей Гапоненко.

А нужно, считает ученый, чтобы был постоянный отток мозгов, ученых в производство. Очень важно, чтобы разработки ученых внедрялись и использовались. В целом, было бы правильно, если бы производственные организации брали в штат аспирантов, а те уже разрабатывали то, что нужно реальному сектору.

Удастся ли возродить науку?

Сложившаяся в Беларуси ситуация в научной сфере показывает, что реализуемый государством комплекс мер по привлечению молодежи все же пока является недостаточным. А о том, что накопившиеся проблемы в белорусской науке требуют серьезного решения, отмечалось уже не раз рядом экспертов. По их мнению, проблему старения кадров, оторванности науки от реального рынка и многие другие, возможно, помогло бы решить серьезное реформирование всей научной сферы


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии