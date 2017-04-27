«Выход у нас один – менять режим» 1 27.04.2017, 9:55

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Белорусы уже поднялись на несколько ступеней по лестнице свободы.

Об этом Charter97.org заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

- Вчера в Минске прошел «Чернобыльский шлях-2017», на котором выдвигались не только экологические, но и политические требования. В чем по вашему мнению ключ к решению стоящих перед белорусами проблем?

- Более 30 лет прошло с того времени, как взорвался Чернобыль. И Беларусь до сих пор не отошла от этой «черной боли»: это и радиация, и загрязнение земель, и психология, и болезни.

А в это время режим Лукашенко и его хозяин в Кремле ставят нам под самое сердце, в Островец, российскую ядерную бомбу, которая уже «тикает».

Поэтому нам надо понимать: изменить эту ситуацию мы можем только одним путем. Остановить строительство Островецкой АЭС можно только изменив политический режим в Беларуси.

Для этого не надо быть слишком прозорливым. Повсюду мы видим недвусмысленные знаки: АЭС построили на разломах земной коры, люди гибнут на стройке, рядом со станцией – могильник сибирской язвы, реактор то роняют с высоты, то бьют о столбы. Повсюду знаки. Господь как бы говорит нам: «Что вы делаете? Не стройте второй Чернобыль».

Поэтому «Чернобыльский шлях – 2017» был еще и «Островецким шляхом». Мы должны отвечать не только за память о прошлом, но и за будущее белорусов.

Поэтому самое главное, что нам нужно сегодня – это белорусская солидарность.

Это и солидарность с патриотами, которые сидят в тюрьме по сфабрикованному «делу Белого легиона». Есть Чернобыль радиоактивный, а есть Чернобыль политический. Когда 25 марта на улицах столицы черным-черно от милицейского спецназа – это политический Чернобыль.

И выход у нас один – менять режим Лукашенко. Всеми силами проявить белорусскую солидарность и наконец избавиться от этого режима. Только так можно отвратить от Беларуси угрозу «второго Чернобыля» и справиться с последствиями Чернобыля первого.

- По вашему мнению, белорусы уже продемонстрировали достаточную для решения этих задач солидарность?

- Белорусы сделали огромный шаг вперед. Я бы сказал: мы поднялись на несколько ступеней по лестнице свободы. И это мы сделали за последние несколько месяцев.

Только этот путь мы и должны продолжать. Возможно, что чем выше – тем будет сложнее, но этот путь белорусам надо пройти достойно и до конца.