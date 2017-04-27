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Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси на 100 м брассом

  • 27.04.2017, 9:48
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Илья Шиманович
Фото с сайта belta.by

Спортсмен впервые разменял минутный рубеж.

В Бресте стартовал открытый чемпионат Беларуси по плаванию в 50-метровом бассейне. На дистанции 100 метров брассом отличился минчанин Илья Шиманович, впервые в истории белорусского плавания разменявший минутный рубеж в этой олимпийской дисциплине — 59,97 (11-й результат мирового сезона), сообщает pressball.by.

Прежний рекорд Беларуси принадлежал ему же и был установлен в 2016 году (1.00,40).


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