Ну что, приплыли, Вова? 14 Кирилл Сазонов, site.ua

27.04.2017, 9:58

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Кирилл Сазонов

Очень похоже, что хозяин Кремля доигрался до ситуации, когда выхода без потерь не существует.

Можно долго путать следы, прикидываться идиотом и кричать во все горло «Вы все врете», но рано или поздно вьющаяся веревочка заканчивается прочной петелькой.

Чаушеску или Каддафи сформулировали бы это более эмоционально, да по объективным причинам сейчас этого сделать не могут. Что на реальную картину нашего мира не влияет.

Очень похоже, что хозяин Кремля таки доигрался до ситуации, когда выхода без потерь не существует.

Шведские эксперты подтвердили подлинность записи голоса российского офицера, причастного к гибели авиалайнера Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом. Согласно окончательному выводу экспертиза на записи фигурирует голос организатора транспортировки по территории Донбасса ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет– российского отставного генерал-майора Сергея Дубинского. Шах и мат. Анализ был проведен в шведской лаборатории Voxalys в Гетеборге в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

То есть не отвертишься.

Напомню, в сбитом самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших — граждане Нидерландов, в том числе школьники. Международный резонанс сумасшедший. Это к гибнущим на Донбассе украинцам Европа может относиться философски, а списать и забыть почти три сотни собственных граждан они не смогут. И даже пробовать не станут, потому что избиратели этого не поймут. Так что даже лояльно настроенные к Москве политики будут вынуждены требовать кары для террористов.

И тут Путин попадает в ловушку, выхода из которой нет.

Можно продолжать изображать оскорбленную невинность и все отрицать. Это значительно укрепит в глазах Запада репутацию неадекватности российского режима, договариваться с которым невозможно. То есть будут душить общими усилиями. За укрывательство террористов наказывают очень строго, а «Томагавки» смеяться не умеют. Да и счета зарубежные «под нож» пойдут однозначно. Второй вариант – частично признать вину и сдать Дубинского европейскому правосудию. Но это чревато сразу на двух направлениях.

Первое – сигнал всем пособникам режима – вас сдадут в любую секунду.

Второе: (Дубинский по прозвищу «Хмурый» https://charter97.org/ru/news/2017/4/25/247863/) может там и заговорить. Купить жизнь, сдав старших товарищей.

Так что, вероятнее всего, заговорить ему не дадут.

Трагический и нелепый несчастный случай ждет «Хмурого». Потому считать отравление, выстрел в голову, удавку на шее или автокатастрофу счастливым случаем нельзя. Попутно придется зачистить всех причастных. А возможно и тех, кто зачищал. Чтобы похоронить даже косвенных свидетелей. Причастных к транспортировке, к охране, к прикрытию операции. Идентифицированный Дубинский станет детонатором для целой цепочки убийств тех, кто может что-то сболтнуть. Что тоже можно считать простым и понятным сигналом всем, кто служит Кремлю.

За вашу верность и готовность выполнить приказ можете быстро получить пулю в затылок.

Запад такая зачистка не обманет – сам факт и результат экспертизы никуда не денутся. Таким образом, Запад получат причину и повод для ужесточения отношений с Кремлем, которые сложно игнорировать. А российские «консервы» оказываются в очень паршивой ситуации.

Куда не шагни – всюду мины.

Приплыли, Вова?

Кирилл Сазонов, site.ua