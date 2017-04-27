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Статкевич проинформировал власти об акции 1 мая

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  • 27.04.2017, 10:22
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Акция начнется в 14.00 на Октябрьской площади в Минске.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич передал в Мингорисполком свое заявление, в котором сообщил о проведении 1 мая праздничного собрания на Октябрьской площади в Минске, передает «Радыё Свабода».

«В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса присоединиться к празднованию государственного праздника - Дня Труда 1 мая, и провести в этот день на Октябрьской площади Минска праздничное собрание», - говорится в заявлении.

По словам Статкевича, акция должна начаться в 14 часов.

«В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 1 мая праздничное собрание за 5 дней до его начала.

Предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение акции», - написал Николай Статкевич.

Ранее Николай Статкевич сообщил, что БНК проведет свою акцию 1 мая в Минске на Октябрьской площади.

Сегодня стало известно, что Мингорисполком разрешил провести митинг 1 мая на сценической площадке парка Дружбы народов. Но отказал в проведении шествия от Академии наук до площади Бангалор, которое заказывали независимые демократические профсоюзы.


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