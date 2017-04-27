СМИ: ВВС Израиля нанесли удар в окрестностях аэропорта в Дамаске 5 27.04.2017, 10:25

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В результате налета взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики «Хезболлы».

Израильские ВВС атаковали один из объектов в районе международного аэропорта в Дамаске. Как сообщил телеканал Al Ayam, в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар, пишет tut.by.

По предварительной информации, ударам подверглась находящаяся там военная база. Новостной портал «Сурия аль-Эн» отмечает, что раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска.

Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в твиттер-аккаунте IsraelBreaking.

Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.

13 января израильские самолеты выпустили ракеты по району военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска. Они не входили в воздушное пространство Сирии, удар был нанесен со стороны Тивериадского озера.

22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии «Хезболла», которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.