С 1 июня Египет вводит электронные визы для туристов 3 27.04.2017, 10:44

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Данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах.

Власти Египта вводят электронные визы для туристов, въезжающих в страну. Об этом на арабском туристическом форуме в Дубае заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, передает БелТА. По его словам, данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах Египта и стимулировать приток туристов. Новая система также позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности. Министр отметил, что электронные визы начнут действовать с 1 июня 2017 года.