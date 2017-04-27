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С 1 июня Египет вводит электронные визы для туристов

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  • 27.04.2017, 10:44
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Данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах.

Власти Египта вводят электронные визы для туристов, въезжающих в страну. Об этом на арабском туристическом форуме в Дубае заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, передает БелТА. По его словам, данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах Египта и стимулировать приток туристов. Новая система также позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности. Министр отметил, что электронные визы начнут действовать с 1 июня 2017 года.


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