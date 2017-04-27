Музыкант с флагом «ДНР»: Туры нам организовывает губернатор Шапиро 60 27.04.2017, 10:54

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С 1 мая группа «СССР» при поддержке властей даст 26 концертов в городах Минской области.

Горячие дискуссии в белорусском интернете вызвали снимки из Сеницкого дома культуры, в гримерке которого солисты местной группы «СССР» развесили флаги фейковых «республик» так называемой «Новороссии».

На фоне этой символики имела неосторожность сфотографироваться даже певица Жанет, а руководство клуба в этом никакой проблемы не увидело.

«Наша Нiва» связалась с группой «СССР», чтобы выяснить, чем они руководствовались, привозя в Беларусь символику «ДНР».

На вопросы журналистов ответил солист группы Александр Жадан — коллеги сказали, что он умеет «правильно говорить».

Певец начал со встречной критики тех, кто ругал группу «СССР» в интернете.

«Нас критиковали люди, которые не знают, что такое война. Как собачки: все гавкают и мы побежим-погавкаем. Те, кто нас критикуют — они стоят на стороне фашистов. А эти клерикалы, которые начинают им подпевать... Люди, говорю вам, поехали со мной — у меня место в автобусе найдется для двух-трех человек. Посмотрите, как там живут», — сказал он и пояснил, почему повесил в гримерке (и не только) флаг «ДНР».

«Почему флаг «ДНР»? Прежде всего, я оттуда родом. Это моя родина. Родился я в Луганске, потом жил какое-то время в Крыму, потом родители получили квартиру в Донецке. Дальше я учился в Рязани, воевал в Афганистане, потом перевез родителей в Беларусь, дослуживал здесь в Витебской дивизии. Я человек в прошлом военный, прошел две войны, дважды был ранен, получил три контузии, пошел по творческой линии. А что касается названия группы, то я — житель Советского Союза, он в душе у меня живет. Не то чтобы хочу вернуть все, а именно отношения — которые раньше были. И когда гибнут женщины и дети... Мы в «Новороссии» почти 200 концертов дали с 2014 года — ездили там, где никто не ездил. У людей глаза горят после наших концертов», — рассказывает Александр.

Певец также добавил, что сразу после публикации в СМИ ему позвонили «из администрации» и приказали снять флаги, но он, мол, отказал.

«Мне понравилось, как они быстро позвонили, не разобравшись в ситуации: «Так, быстро поснимали все флаги». Подождите, почему я в своей студии должен снимать символику «Донецкой республики»? У меня на одной стене флаг «Металлурга» желто-голубой, на другой — «ДНР». Наша администрация, не разобравшись... Я позвонил в идеологический отдел Минской области, я с ними очень хорошо дружу. Вот, Татьяна Николаевна (Хмель — заместитель начальника отдела идеологии — ред.), Галина Тадеушевна, люди отличные — настоящие идеологи. Я так, чисто со стороны как бы поинтересовался, как вы относитесь к такой ситуации? Они говорят — негативно, мы не хотим, чтобы у нас здесь дома было такое, все зависит от нас. Поэтому наши патриотические песни и то, что нас везде приглашают — это доказательство правильной позиции», — убежден Александр Жадан.

Как сказал солист группы «СССР», в Беларуси им организовывает туры губернатор Минской области Семен Шапиро.

«В Беларуси у нас сейчас большой тур организовывается, опять же, благодаря администрации — губернатору. По его приглашению, по предложению, теперь будет у нас 26 концертов по городам Минской области. Первый — в Слуцке, начиная с 1 мая. Принимают нас прекрасно в Беларуси. А Россия просто на куски рвет. Мы вот сейчас собираемся: Колыма, Магадан, Якутия с большими гастролями. Потом во Владимир. В воинские части на Донбасс приглашают. А на ту сторону (в Украину) я не поеду, чтобы меня потом друзья из тюрьмы не доставали. Не то чтобы они нас как врагов воспринимают, но я же и в Крыму был. Помню, в 2014-м году, вместе с «Любэ». звонок нам из управления делами российского президента. Говорят, ребята, завтра в восемь утра вы должны быть на правительственной стоянке во «Внуково». Приезжаем на своем бусе, там «Любэ». А куда летим, говорю? «А летим в Крым, он стал нашим», — отвечают. Для меня это как бальзам — я там жил, для меня это тоже родина. И мы в Севастополе дали шикарный концерт. Эта девочка-инвалидка Юлия Самойлова — она тоже с нами была в Крыму, а ее сейчас на Евровидение не пускают. Поэтому я говорю — не надо артистов мешать с политикой», — высказался Александр и перешел к тому, что видел на Донбассе.

«Я писал песню «Донбасс в огне». Они же там (украинцы) ужасное делают. Выставили на линии соприкосновения походные крематории и, чтобы не говорить матери, просто сжигают их там, а потом пишут, что солдат пропал без вести. А крематории работают и днем и ночью»,—поделился якобы увиденным Александр и признался, что из-за его позиции многие прекратили с ним отношения.

При этом лидер «СССР» искренне говорит, что кормит их Россия.

«У нас 90% гастролей по России. Смоленский губернатор автобус нам подарил, аппаратура... Есть люди, которые помогают. Франц Клинцевич, например, — наш земляк из Ошмян, мой боевой товарищ. Он прообраз капитана Алексея Серебрякова из фильма «9 рота», если смотрели. Приглашения он часто нам присылает, конечно, не бесплатно, нам за это хорошие гонорары платят. Ну и у меня военная пенсия, российская — я перевел туда. Около тысячи долларов у меня пенсия. Надеюсь, что и у других офицеров скоро будут высокие пенсии», — выразил надежду Жадан.

При этом переезжать в Россию он не хочет:

«Ни за что не перееду, хотя паспорт имею российский. Нам же особым президентским указом выдали паспорта! Всех Владимир Владимирович награждает медалями и орденами, а нас —пропиской смоленской и паспортами. Знаете, это не запрещено. Комитет (КГБ) приглашал, спрашивают, а я говорю — господи, ну задайте этот вопрос Владимиру Владимировичу, почему он нам сделал такой подарок. Мы же из Беларуси все равно не уезжаем и не уедем —у нас здесь семьи. У меня трое детей здесь.

Только однажды меня возмутило в одном белорусском городе на 9 мая, приехали мы, а нам говорят: давайте в военной форме не будем выступать, у вас много лирики, давайте ее, пусть люди потанцуют, праздник все же. А я говорю — это наша история. Народ, который забывает историю, превращается в стадо, пример — мои земляки».