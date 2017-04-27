Цены на нефть снизились из-за перенасыщения рынка 3 27.04.2017, 10:59

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Добыча нефти в США растет десятую неделю подряд.

Цены на нефть снизились утром в четверг из-за опасений о сохраняющемся избытке предложения на мировом рынке.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,37 процента до $51,63 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,37 за баррель, на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

По мнению аналитика «Рейтер» Ван Тао, «Brent сейчас показывает нейтральную динамику в диапазоне $51,30-$52,32 за баррель».

Трейдеры отмечают, что причиной наблюдаемого в последние недели снижения котировок является сохраняющееся перенасыщение мирового рынка, несмотря на сокращение добычи членами нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящими в группу государствами, включая Россию.

Запасы нефти в США, несмотря на снижение по итогам прошлой недели, близки к рекордным. Кроме того, запасы бензина выросли на 3,4 миллиона баррелей до 241,04 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1 миллион баррелей. Рост запасов бензина объясняется тем, что НПЗ выпустили больше топлива, чем может переварить рынок.

Добыча нефти в США продолжает неуклонно расти и сегодня составляет 9,27 миллиона баррелей в сутки, что на 10 процентов выше по сравнению с уровнем середины 2016 года.

«Добыча нефти в США растет десятую (неделю) подряд... увеличившись до максимума за почти два года», – сказал Стивен Шорк.