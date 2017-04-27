Власти увеличивают армию «тунеядцев» 5 27.04.2017, 11:21

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В Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу.

В Беларуси продолжает сокращаться количество рабочих мест. В марте на чистой основе был уволен 4 961 человек. Всего на работу приняли 45 971 человека, а уволили 50 932, сообщает belmarket.by.

В промышленности было уволено на 1537 человек больше, чем принято на работу. Всего уволили 10 857 человек, а приняли 9 120.

В строительстве работающих стало на 816 меньше. За март приняли на работу 4 878 человек, а уволили 5 694.

В торговле и техническом обслуживании транспортных средств количество работающих сократилось на 1196. Уволили 8342 человека, а приняли на работу 7 146.

Количество принятых на работу превысило число уволенных в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, что связано с сезонностью занятости в данных сферах. На работу в марте взяли 8 348 человек, а уволили 7 209.

Также растет число работающих в информации и связи, где было уволено 732 человека, а принято на работу 875.