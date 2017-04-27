«Пропавших» студентов из Бангладеш переправляли в ЕС за $1,5 тысячи 27.04.2017, 11:37

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Фото: lida.info

Троих граждан Бангладеш задержали в Ивьевском районе в середине декабря 2016 года.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области расследует уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Задержаны гражданин Афганистана и двое жителей Беларуси, переправлявшие в Евросоюз приехавших в Беларусь на обучение граждан Бангладеш. Об этом tut.by сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Троих граждан Народной Республики Бангладеш 1982−1991 годов рождения задержали в Ивьевском районе в середине декабря 2016 года. Выяснилось, что они являются студентами одного из высших учебных заведений Гродно и не имея виз Российской Федерации незаконно следовали в эту страну на автомобиле. Дальше они планировали перебраться в Украину, а затем на территорию Евросоюза.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что незаконную миграцию студентов из Бангладеш организовали проживающие в Минске гражданин Афганистана, имеющий вид на жительство в нашей стране, гражданин Беларуси и житель Могилевской области, являющимся лицом без гражданства, имеющим вид на жительство в Республики Беларусь.

Мигрантов они подбирали из числа граждан Народной Республики Бангладеш, которые планировали нелегально выехать в страны Евросоюза, а в Беларуси предварительно легализовались, оформляя визы для обучения в высших учебных заведениях.

В ходе расследования было установлено, что в начале декабря 2016 года по указанной схеме из Беларуси в Россию незаконно въехали 9 граждан Бангладеш, обучавшихся в одном из высших учебных заведений Бреста.

Выплачиваемое каждым мигрантом незаконное вознаграждение за оказываемые ему услуги исчислялось суммами от 1 до 1,5 тысяч долларов США.

Следователи и оперативные сотрудники милиции продолжают дальнейшее выяснение обстоятельств содеянного, выявление возможных соучастников преступлений и иных эпизодов преступной деятельности, в которую были вовлечены иностранные студенты высших учебных заведений всех областей Беларуси.

Подозреваемые заключены под стражу, им предъявлены обвинения по ч.2 ст.371−1 Уголовного кодекса УК Республики Беларусь (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Принимаются меры по розыску принадлежащего им имущества, а также добытых преступным путем средств, в целях их изъятия и наложения ареста. В отношении мигрантов будет принято решение о депортации из Республики Беларусь.

Напомним, в середине января появились сообщения о пропавших студентах из Бангладеш. 24 пропавших иностранца учились в Белорусском государственном экономическом университете, 9 — в Витебском государственном технологическом университете. Руководство университетов обратилось в правоохранительные органы.

Позже милиция нашла несколько студентов из Бангладеш. Как рассказал глава МВД Игорь Шуневич, реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии. Сейчас они ожидают решения о выдворении.