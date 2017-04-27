В Польше рекордно сократилась безработица 1 27.04.2017, 11:51

Фото: PAP

В марте зафиксирован самый низкий с 1989 года уровень безработицы в Польше.

Главное статистическое управление Польши сообщило, что в конце прошлого месяца уровень безработицы составил 8,1%, передает «Радио Польша».

Уровень безработицы в Польше в марте этого года зафиксирован на самом низком уровне с 1989 года. Главное статистическое управление Польши сообщило, что в конце прошлого месяца этот показатель составил 8,1%.

Экономист банка BZ WBK экономист Петр Бельский отмечает, что опубликованные данные лучше, чем ожидалось, в том числе по оценкам Министерства труда, которое спрогнозировало безработицу на уровне 8,2%. Эксперт добавляет, что число безработных является самым низким в истории польской рыночной экономики и продолжает падать.

Петр Бельский говорит, что улучшение ситуации на рынке труда произошло, в частности, из-за возобновления сезонных работ, а также из-за улучшения экономической ситуации в стране. Эксперт прогнозирует, что к концу года безработица снизится до 7%.

В феврале уровень безработицы составил 8,5%.