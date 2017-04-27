Итальянский дом моды выпустил вышиванку за 225 евро 1 27.04.2017, 12:08

Мода на вышиванки коснулась и итальянского дома Max Mara.

Max Mara — это стильная одежда отличного качества без эксцентрики. Одежда для обычных людей, не для сцены: чистые линии, классические цвета. В эту традицию вписывается и выпущенная модным домом хлопчатобумажная вышиванка, в которой ясно прослеживаются традиции, близкие и белорусам, пишет nn.by.

Представленная модель называется Crasso, что означает в переводе с итальянского «грубый, просторный».