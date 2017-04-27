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Маккейн: В странах Балтии мы делаем очень интересные и полезные вещи

  • 27.04.2017, 12:16
Джон Маккейн

Сенатор призвал противодействовать влиянию России на Балканах так же активно, как и в балтийском регионе.

Более активные контакты США и Европы с государствами Западных Балкан будут иметь решающее значение для противодействия все более напористым действиями России в этом регионе, заявил «Голосу Америки» сенатор Джон Маккейн.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Маккейн сказал об этом вскоре после поездки по региону, в ходе которой он, в частности, посетил Черногорию.

США поддерживают вступление этой страны в НАТО, в то время как Россия выступает решительно против этого.

«Какие-то старые, какие-то новые трения в регионе требуют нашего внимания. Меня беспокоит то, что наше внимание отвлекалось на Украину, на Ближний Восток, на Китай, но абсолютно ясно, что русские пытаются расширить свое пагубное влияние в регионе, – сказал он. – Попытка государственного переворота в Черногории является наглядным примером этого».

Россия называет вступление Черногории в НАТО провокацией из-за географической близости этой страны с Россией. Кремль давно считает Балканы частью сферы своего влияния.

Российские кампании по расширению влияния в Сербии, Македонии и Косово являются, по словам сенатора, «результатом недостаточного американского и европейского лидерства».

«Мы участвовали там в конфликте. Были огромные человеческие жертвы, но, похоже, мы в последние годы оттуда ушли», – сказал он.

США и западные союзники также должны стабилизировать обстановку на Балканах с помощью «мягкой» дипломатии в виде пакетов помощи, направленных на повышение занятости, работу среди молодежи и антитеррористические усилия, считает американский законодатель.

В 2014 году президент Барак Обама дал старт Европейской инициативе по заверению – стратегии, сочетающей военные и дипломатические элементы. Маккейн считает, что США должны запустить аналогичную программу в Юго-Восточной Европе.

В рамках этой программы, усилившей американское военное присутствие в Польше и странах Балтии, США планируют увеличить военные расходы в Европе в четыре раза и довести их до 3,4 миллиарда долларов в 2017 году.

«В странах Балтии мы делаем очень интересные и полезные вещи», – сказал Маккейн, имея в виду ротацию войск США и НАТО, накопление военной техники и формирование сил быстрого реагирования, направленных на противодействие российской военной агрессии, такой как аннексия украинского Крыма в 2014 году.

«И тем не менее в значительной степени мы, похоже, игнорируем вероятно самое нестабильное место в Европе», – добавил он.

Отвечая на вопрос о расследовании исполнительной ветвью власти расследования контактов между президентом США Дональдом Трампом и Россией, Маккейн заявил: «Мы узнаем еще много неприятных новостей, прежде чем все это закончится».

8 мая подкомитет комитета Сената по вопросам судебной власти заслушает свидетельские показания по этому вопросу бывшей исполняющей обязанности генерального прокурора Салли Йейтс и бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера.


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