На сколько подешевели квартиры в крупных городах Беларуси 1 27.04.2017, 12:24

С начала года продолжается падение цен на жилье во всех областных центрах.

С начала года во всех областных центрах, а также в Мозыре, Полоцке и Лиде, цены на квартиры продолжили падать, сообщает realt.by. В Гродно и Гомеле за январь—март цены опустились более чем на 5%.

Другая группа, состоящая исключительно из крупных городов без статуса областного центра, отметилась положительной динамикой. Причем в некоторых из них темпы роста цен были достаточно высокими, например +3…4% в Солигорске, Пинске и Орше.

А Минск с показателем -0,4% за первый квартал 2017 года находился ровно в середине списка.

Не секрет, что обычно новые тренды зарождаются в столице, затем события повторяются в областных центрах и только потом в остальных крупных городах страны. Ситуация, когда во всех областных центрах квартиры дешевеют, а в большинстве остальных крупных городов растут в цене, стала довольно неожиданной.

По итогам за последние 12 месяцев Минск пока единственный город, где средняя цена проданных квартир не снизилась (+1%). Среди областных городов самое незначительное снижение было зафиксировано в Витебске (-6%), а в Гомеле цены опустились даже на 15%. Среди остальных крупных городов меньше всего цены снизились в пристоличных Борисове и Молодечно (-7%), а больше всего — в Бобруйске (-14%) и Лиде (-18%).