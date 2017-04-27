закрыть
27 апреля 2017, четверг, 17:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Литовский банкир: Теперь не мы платим Европе, а Европа – нам

1
  • 27.04.2017, 12:45
  • 4,874
Мариус Юргилас
Фото: Tomas Vinickas, DELFI

Член правления Банка Литвы рассказал о последствиях перехода на евро.

После перехода на евро в 2015 году обычные литовцы то и дело жалуются на то, что зарплаты растут куда медленнее, чем цены. Но, несмотря на этот бытовой пессимизм, у местного правительства после отказа от собственной валюты преобладают оптимистичные экономические оценки. «Теперь не мы платим большим странам ЕС, а они нам», — объясняет tut.by член правления Банка Литвы Мариус Юргилас. По его словам, позитив заметят все. Нужно только подождать.

— Мариус, не было ли у вас опасения, что после перехода на евро, основные экономические силы ЕС в лице Германии или Франции просто воспользуются дешевой рабочей силой Литвы, а всю прибыль заберут себе?

— Могу сказать, что получилось все наоборот. Теперь не мы платим им, а они нам. Все дело в инвестициях, которые мы получили.

Главное преимущество от вхождения в Еврозону заключалось в том, что мы исключили риск девальвации национальной валюты. Это очень важно для развития финансового рынка и привлечения в страну иностранных инвестиций.

Мы долго готовились к переходу на евро. И еще в 2002 году четко увязали курс лита с единой валютой ЕС. Нам необходимо было накопить достаточно резервов, чтобы в определенный момент безболезненно изъять из обращения литы.

И когда у нас был мировой финансовый кризис, то мы почти не пострадали. Внешний долг Литвы занимал очень маленький процент в ВВП. И мы легко смогли их рефинансировать на международных рынках, потому что давно были привязаны к евро.

Хотя во многих странах правительству пришлось пойти на девальвацию, чтобы удержаться самим и не допустить полного обвала экономики. Этого надолго не хватает. И точно не создает хороший фон для привлечения инвестиций.

— Но обычные литовцы говорят, что уровень жизни изменился не сильно.

— Возможно, цены у нас и выросли. Но Европейский Центробанк очень серьезно следит за тем, чтобы зарплаты в странах ЕС росли с той же скоростью, что и цены.

Сразу, может быть, сложно это принять. Но в ЕС кредитные ресурсы коллегиально всеми странами направляются туда, где они смогут принести большую прибыль. Поэтому важно соблюдать баланс.

Экономический рост в таком случае происходит постепенно. Но и риски обвала экономики минимальны.

— Для развития бизнесу нужны деньги. Но в Беларуси банки предлагают кредиты компаниям под слишком высокие проценты, которые съедают всю прибыль. Как Литва избежала такой проблемы?

— Сразу скажу, что в Литве нет проблемы с доступом к доступным кредитным ресурсам. Но на рынке Литвы также, как в других странах Балтии, доминируют банки со скандинавским капиталом — это всемирно известные корпорации из Швеции, Дании и Норвегии. И три банка занимают почти 80% рынка.

Нас как регулятора иногда беспокоит такая концентрация ресурсов в одних руках. Сюда пытались прийти и итальянцы, и поляки, и россияне. Но у них ничего не получилось. Почему так? Потому что они не смогли влиться в ту модель рыночных отношений, которая у нас устоялась. А мы не могли ее искусственно ломать. Чтобы все развивалось, правила игры должны быть понятными и неизменными для всех.

— Но разве низкая конкуренция, наоборот, не создает возможность для монополистов диктовать свои условия и продавать услуги по более высокой цене?

— Это мы стараемся предусмотреть, когда создаем законодательство. Я должен сказать, что наши банки довольно подвижные и каждый из них специализируется в конкретном направлении.

Продавать услуги по разумным ценам им опять же позволяет наше членство в ЕС. Ты создаешь продукт здесь, но твой рынок гораздо шире. Современные технологии позволяют стирать границы. Со следующего года литовские банки смогут оказывать услуги и резидентам ЕС из других стран.

Но здесь есть важный момент. В Литве им дешево работать. Это позволяет банкам получать больше прибыли в целом при более низких вложениях. Они инвестируют в новые технологии и пробуют новые бизнес-модели на площадке, где финансовые риски ниже, чем в других странах, здесь банки вкладывают в разработку продуктов для глобальных рынков.

Так, к слову, получается и с другими компаниями, которые сегодня инвестируют в Литву. Мы должны продавать свои компетенции. На этом можно хорошо заработать.

— Одна из проблем стран Еврозоны заключается в том, что обычному человеку сложно зарабатывать на сбережениях, потому что ставки по тем же депозитам иногда ниже уровня инфляции. В Литве та же проблема?

— Все относительно. Можно, конечно, сказать, что это люди ничего не зарабатывают на своих сбережениях. Но это не так. Просто нужно знать, куда вкладывать: искать альтернативу.

Сейчас мы видим, что из-за инфляции ваши вклады сгорают. Но есть современная замена — фонды доверительного управления, например. Это рискованнее, конечно. Но доходнее.

В Литве, например, очень многие вкладывают в недвижимость. Но это, как и размещение средств на депозитах, — показатель низкой финансовой грамотности.

У кого уровень образования выше, тот несет средства в инвестфонды тех, кто потом вкладывает в ту же недвижимость.

— Но здесь уже психология: возврат вкладов гарантирован, а инвестиции могут сгореть.

— Инвестиционные фонды — это форма кооперации. Ты можешь владеть компанией и часть средств отдавать в доверительное управление другим компаниям. Это не плохо, а дополнительно помогает диверсифицировать риски.

Литва — это часть Европейского союза, где многие вещи унифицированы. Это касается и рынка инвестиций. Юридические нормы нацелены на то, чтобы минимизировать возможные потери.

Например, если ты привлекаешь деньги наивных инвесторов в крайне рисковое дело, то не сможешь привлечь деньги, пока не покажешь серьезную подушку безопасности из банковского счета в евро. То же касается и тех, кто вкладывает средства.

Защита потенциального инвестора от банкротства очень важна. Но в то же время и каждая из сторон обязана чувствовать ответственность.

— И у Литвы получается заставить граждан рисковать своими деньгами?

— Сложности есть. Но, например, государство для стимулирования финансовой активности в том числе предлагает инвестировать в фонды через страховые компании.

Выглядит это так: ты страхуешь свою жизнь, а 15% от взносов государство возвращает тебе вместе с переплаченными налогами.

Недавно мы законодательно разрешили краудфандинговые компании. Теперь любая частная компания может собирать деньги от простых людей или другого бизнеса на свой стартап.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии