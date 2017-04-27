Дэйв Льюис: На чемпионат мира едем бороться за медали 15 27.04.2017, 12:59

6,459

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Если неуклонно стремиться к высокой цели, рано или поздно ее достигнешь, убежден главный тренер сборной Беларуси по хоккею.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал pressball.by о том, что рассчитывает бороться за медали на чемпионате мира:

«Наши задачи не отличаются от тех, что я ставил перед тренерским штабом в начале подготовки к чемпионату мира. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подвести каждого отдельного игрока к оптимальной форме. Нет плохих учеников — есть неважные учителя.

Общая же цель не изменилась с того момента, как я возглавил сборную Беларуси: на ЧМ едем бороться за медали. Если не ставить высоких задач, невозможно достичь большего, но, если неуклонно стремиться к высокой цели, рано или поздно ее достигнешь. Безусловно, в нашем случае это произойдет не сегодня и не завтра — наш путь тернист».