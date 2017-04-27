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Выпускники о работе по распределению: Это выброшенное из моей жизни время

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  • 27.04.2017, 13:08
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Выпускники рассказали о зарплатах на первом рабочем месте, условиях работы по распределению и планах на будущее.

Сейчас в белорусских вузах проходит распределение выпускников. О зарплатах на первом рабочем месте, условиях работы по распределению и планах на будущее Intex-press рассказали выпускники Барановичского госуниверситета разных лет.

Анастасия Мискевич, окончила БарГУ в 2014 году, получила распределение в Борисовский отдел образования. Специальность по диплому – «Английский язык. Информатика».

– Несмотря на то, что еще до распределения я нашла себе работу по специальности в Минске, где у меня есть жилье, и привезла оттуда запрос, меня распределили в Борисов.

Когда я в первый раз ехала в этот незнакомый для меня город, даже не знала, направят меня в городскую или в деревенскую школу: в направлении этого не было написано. Переживала, что работать придется в какой-нибудь глухой деревне и квартировать у бабульки в доме без воды и с туалетом на улице.

Но в отделе образования меня обрадовали – предложили место учителя английского языка в городской школе. Предупредили, что общежитие не дадут. Сначала это меня не смутило, и я принялась искать съемную квартиру. К моему удивлению, цены на жилье в Борисове были просто заоблачные. За однушку без ремонта, только с тумбочкой и газовой плитой, хозяева хотели больше 200 долларов! «Мы ведь от Минска недалеко», – поясняли они. Самый дешевый вариант, который мне удалось найти, – комната в трешке за $100. Мы поселились вдвоем с подругой, хозяйка жила в Минске и приезжала редко, поэтому быт нас устраивал.

Работая больше, чем на ставку, я зарабатывала около 350 ($175) рублей. Без финансовой помощи родителей я бы не выжила.

Помимо уроков вела в школе платные занятия по английскому языку и, самое удивительное, кружок «Юный инспектор дорожного движения». Как учитель английского связан с правилами дорожного движения, мне не объяснили, лишь поставили перед фактом: «Нам надо, чтобы кто-то вел кружок, а никто не хочет, поэтому будете вы».

Школа работала в две смены, и расписание мне, наверное, как молодому специалисту, составляли так, что день был разбит полностью: практически каждый день между уроками были форточки, иногда занятия начинались с 8 часов утра и заканчивались поздно вечером.

Отдельная тема – это поездки домой. Чтобы добраться до Барановичей, надо было потратить минимум четыре часа, ехать с пересадками через Минск и тратить много денег.

Дату 15 августа 2016 года, когда заканчивался мой срок распределения, я ждала с первого дня работы в Борисове. Как только этот день настал, я забрала свои документы и уехала.

Сейчас я работаю в турфирме в Минске. Могу сказать, что два года, которые я трудилась по распределению, – это выброшенное из моей жизни время. На мой взгляд, отработка должна быть делом добровольным.

Дмитрий Лесик, окончил БарГУ в 2015 году, получил распределение в Национальный детский центр «Зубренок». Специальность по диплому – «Психология».

– Я получил профессию психолога, но работать пришлось воспитателем-вожатым. Это совсем разные специальности, и учиться мне пришлось буквально всему: осваивать навыки проведения мероприятий, праздников, привыкать к ненормированному рабочему графику и постоянно меняющимся детским коллективам разных возрастов.

Первые месяцы меня не раз посещала мысль перераспределиться, но на поиски другого места работы не было ни времени, ни сил. Чтобы получать больше 300 ($150) рублей (столько составила моя первая зарплата), надо было очень много работать, проявлять себя. Через пару месяцев стараний я «вработался», стал получать 800–900 рублей, но жесткий рабочий график (иногда по 15 часов в сутки) не давал шансов ни на личную жизнь, ни на самореализацию в творчестве. Работа очень изматывала, и заработанные деньги особой радости не приносили.

Даже шикарные условия проживания в гостинице-общежитии и потрясающие дети, которые отдыхали в «Зубренке» – победители разных конкурсов, призеры фестивалей, участники олимпиад и отличники учебы, не смогли удержать меня на этом месте работы, и в 2016 году я пошел служить в армию, хоть мог получить отсрочку. До дембеля остается еще месяц, но я активно ищу себе работу – возвращаться в «Зубренок», чтобы закончить отработку по распределению, не хочется – планирую найти себе что-нибудь близкое по духу.

Само по себе распределение, может быть, и неплохая вещь, но только в том случае, если рабочее место предоставляют по полученной специальности.

Кирилл Гордель окончил БарГУ в 2014 году, по распределению поехал работать инженером-технологом в отделе маркетинга Минского завода автоматических линий. Специальность по диплому – «Инженер».

– В бюро заказов, где я работал, самому молодому работнику было 78 лет, самому старому – 88 лет. Видимо, из-за того, что я был самым молодым работником и у меня было мало практического опыта, мне поручили работу за компьютером – заниматься электронными документами, почтой, заказчиками.

От работы мне дали общежитие. Оно не совсем новое, но этот вариант хоть как-то окупал невысокую зарплату примерно в 300 рублей.

Многие знакомые, окончившие даже минские вузы, шли именно сюда только ради жилья. Но на одном патриотизме долго не проработаешь.

Через три месяца я ушел служить в армию. После армии возвращаться на завод не хотелось: во-первых, моя будущая жена жила в Гродно и там у нее была хорошая работа, во-вторых, на зарплату, что мне платили на заводе, даже одному сложно выжить, а я планировал жениться.

Поэтому я устроился инспектором на таможню в Гродно. Сейчас зарабатываю около 700 ($350) рублей. В принципе работа меня устраивает и в плане зарплаты, и моих обязанностей. Я проверяю автомобили, пересекающие границу, и, как на любой должности, где приходится общаться с людьми, в моей работе есть определенные сложности. Но о своем выборе я не жалею и менять работу не планирую.

Мне распределение помогло понять: работа инженера мне нравится, но работать по специальности за такие деньги я не хочу. К тому же у нас мало предприятий, на которых молодой специалист смог бы развиваться: производственная база не та.

На мой взгляд, еще до распределения выпускникам надо брать инициативу в свои руки: найти хорошее место работы, зарекомендовать там себя во время практики и получить заветный запрос, а не надеяться на авось и потом пенять на плохое распределение.


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