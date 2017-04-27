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Геннадий Федынич: Люди перестали бояться

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  • 27.04.2017, 13:23
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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ
ФОТО: GAZETABY.COM

Декрет №3 стал последней каплей недоверия к Лукашенко.

Вы будете смеяться, но наш сегодняшний собеседник во власти находится на 5 лет больше, чем отечественный рекордсмен Лукашенко. Правда, в отличие от последнего никогда ее фанатично не жаждал. Но тянет, как карму, неуклонно, из всех сил. Не ради себя - ради своих избирателей-единомышленников из единого и самого крупного независимого профсоюза РЭП - радиоэлектронной промышленности и других отраслей хозяйства. Хотя изначально выпускник Белорусского политехнического института, который счастливо распределился инженером в столичное конструкторское бюро точного машиностроения, в дурных снах не мечтал, что станет сначала заместителем парткома КПСС объединения «Планар». Потом возглавит предвыборный штаб независимого народного депутата СССР Александра Добровольского. И после - впервые в истории отечественных профсоюзов - на конкурсной основе выиграет выборы на председателя профкома.

«Радые Рацыя» взяла интервью у Геннадия Федынича.

Председатель независимого профсоюза РЭП, член совета Белорусского Национального Конгресса. Кстати, сравнительно недавно он стал лауреатом премии общественного движения имени Юрия Захаренко «Защитники Отечества» под названием «Рыцарь года: С открытым забралом» - за проявление смелости, воли и самоотверженности в борьбе за возрождение свободы и демократии в Беларуси. Говорит в начале, что после бесчеловечных задержаний 25 марта живем «в другом измерении, другой Беларуси». Тем не менее, является одним из организаторов и инициаторов будущей акции на 1 мая, которые вновь могут быть несанкционированными…

- Существенно для будущих акций сопротивления то, что люди перестали бояться, когда не было ожидаемого властями побега от бряцанию щитов и хлюпанье дубинок. Если люди сами шли в автозаки с криками «Ганьба» и «Жыве Беларусь!». А Шуневич и другие пусть не думают, что у омоновских бесчинств есть срок давности. Как и у фабрикация дел "Белого легиона. И что - после ваших лжефильмов проблемы решились? Добавились у людей пенсии или цены в магазинах стали ниже? Стало меньше коммуналка, а зарплаты выше ?! Мы члены международной организации профсоюзов «Индустроил», которая объединяет 52 млн человек по всему миру. Наш председатель Вальтер Санчес обратился со словами осуждения того, что происходит, непосредственно к Лукашенко сразу после властного беспредела.

Арифметика простая, денежные цифры хороши на бумаге. Ну и допустим - мол, сколько уже те белорусы проглотили! И трудовые контракты, и людоедские цены на ЖКХ, и репрессии ИП, и новый пенсионный возраст. Съедят и тунеядство. Но нет! На мой взгляд, это была последняя капля давно существующего недоверия к власти. Поэтому и начались протесты, а Лукашенко, со своей командой – прогадал.


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