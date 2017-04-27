Макей поклялся в верности Москве 20 27.04.2017, 13:38

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Министр иностранных дел попросил не считать белорусскую власть нахлебником у восточного.

Министр иностранных дел Владимир Макей в статье, посвященной 25-летию внешней политики независимой Беларуси, опубликованной в журнале «Беларуская думка», заявил, что никому не удастся поссорить Беларусь и Россию «в угоду меркантильным интересам», сообщает сайт МИД Беларуси.

Владимир Макей отметил, что, к сожалению, происходящие в регионе разноплановые события и процессы (украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС и др.) накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения. «В чем это проявляется? В том, что некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как «нахлебника России». Естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других постсоветских стран, трактуется как «уход Беларуси на Запад», ненадлежащее выполнение союзных обязательств. Зачастую искусственно создаются проблемы в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия», - пояснил он.

«Однако и у руководства, и у народов Беларуси и России есть внутреннее убеждение, что вся эта пена в очередной раз схлынет, что никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам, разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. В первую очередь речь идет о «союзном государстве», - подчеркнул Владимир Макей.

Министр обратил внимание, что за годы кропотливой работы воссоздано «общее пространство» от Бреста до Владивостока, на котором белорусы и россияне имеют в целом равные права в сферах трудоустройства, образования, соцобеспечения, медицины, приобретения жилья, ведения бизнеса. «Граждане вольны в свободе передвижения, выборе места жительства. За счет средств бюджета «союзного государства» финансируется ряд союзных программ в различных областях: космос, информационные технологии, микроэлектроника, сельское хозяйство, преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», - говорится в статье.

Каждое второе белорусское предприятие тесно связано с российскими партнерами кооперационными отношениями. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Среди знаковых совместных проектов - строительство Белорусской АЭС в Островце.