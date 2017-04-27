Трамп распорядился отправить больше войск в Сирию 3 27.04.2017, 14:07

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Данное решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США.

Президент США Дональд Трамп расширил полномочия Пентагона в Сирии и Ираке, позволив министру обороны США Джиму Меттису разместить больше войск в обеих странах, пишет obozrevatel.com.

Данное решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США против боевиков террористической организации "Исламское государство".

Также этим решением США намерены скорректировать численность вооруженных сил в Ираке, в ходе продолжающейся борьбы за вытеснение ИС из Мосула.

Об этом пишет Associated Press.

В последние месяцы Пентагон уже делал поэтапные увеличения численности войск войск в обеих странах, перебрасывая сотни морских пехотинцев в Сирию для оказания артиллерийской поддержки и отправляя в Ирак больше советников для работы с подразделениями, ближе к непосредственным бом за Мосул.

В свою очередь главный представитель Пентагона Дана Уайт заявила в среду, что Мэттис пока не внесла никаких изменений в действующее количество санкционированных сил.