закрыть
27 апреля 2017, четверг, 17:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп распорядился отправить больше войск в Сирию

3
  • 27.04.2017, 14:07
  • 5,183
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Данное решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США.

Президент США Дональд Трамп расширил полномочия Пентагона в Сирии и Ираке, позволив министру обороны США Джиму Меттису разместить больше войск в обеих странах, пишет obozrevatel.com.

Данное решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США против боевиков террористической организации "Исламское государство".

Также этим решением США намерены скорректировать численность вооруженных сил в Ираке, в ходе продолжающейся борьбы за вытеснение ИС из Мосула.

Об этом пишет Associated Press.

В последние месяцы Пентагон уже делал поэтапные увеличения численности войск войск в обеих странах, перебрасывая сотни морских пехотинцев в Сирию для оказания артиллерийской поддержки и отправляя в Ирак больше советников для работы с подразделениями, ближе к непосредственным бом за Мосул.

В свою очередь главный представитель Пентагона Дана Уайт заявила в среду, что Мэттис пока не внесла никаких изменений в действующее количество санкционированных сил.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии