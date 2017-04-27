Власти мстят активистам рейдерским захватом ложек 11 27.04.2017, 14:31

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Ольга Николайчик

Также под «санкции» попали свадебный сервиз и секция.

Протестовал на мирных акциях – опишут и заберут мебель и посуду. Освещал протест против декрета о тунеядцах – отсидит 15 суток, следила за ходом митинга с точки зрения правозащитников – заплати штраф. «Белорусское правосудие» не останавливает конвейер даже в годовщину Чернобыльской катастрофы, передает belsat.eu.

Вещи, которые вряд ли можно дороговато продать, но дорогие для воспоминаний из дома активистки Ольги Николайчик и ее матери Лилии Николайчик конфискуют уже через 10 дней - в зачет штрафов, которые дали Ольге за участие в мирных акциях протеста. Их сумма приближается к $ 9 тыс.

Единственная возможность сохранить имущество - доказать, что она принадлежать не Ольге, а ее матери. Для этого нужно показать чеки. Однако кто же держит чеки за вещи, приобретенные 10, 20 или 30 лет назад? Лилия Николайчик собирается просить помощи в сети.