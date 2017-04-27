Художница делает потрясающие скульптуры из старых картонных коробок 3 27.04.2017, 15:05

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Талантливая девушка из Японии может создать из коробок практически что угодно.

Для кого-то картонная коробка — это емкость для хранения вещей, кто-то считает их просто ненужным хламом, а кошки видят в них идеальное жилище, пишет 120.su.

Мономи, художница из Японии, использует коробки как строительный материал для удивительных 3D-скульптур.

Все началось во время учебы в университете искусств Осаки, где девушка решила специализироваться на 3D-анимации. Правда, необходимое программное обеспечение для компьютера стоило слишком дорого.

Пока Мономи копила деньги, она решила не тратить время зря и начала оттачивать навыки моделирования на старых картонных коробках.

То, что должно было стать всего лишь практикой, превратило талантливую девушку в настоящую художницу. Теперь она может создать из коробок практически что угодно.