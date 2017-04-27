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Белорусские школьники взяли «золото» и три «бронзы» на немецкой конференции

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  • 27.04.2017, 15:38
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Всего в международной конференции юных ученых участвовали команды из 26 стран.

На прошедшей в Штутгарте 24-й международной конференции юных ученых ICYS-2017 белорусские школьники получили четыре медали: три бронзовые и одну золотую. Об этом onliner.by сообщил пресс-центр Министерства образования.

В рамках мероприятия наши ученики выступили с докладами по математике, информатике и физике. Всего в конференции участвовали команды из 26 стран, включая Бразилию, Чехию, Германию, Иран, Голландию, Сингапур.

Золотую медаль получили ученики минской гимназии №41 Николай Шешко и Андрей Шведов за доклад по математике. Бронзовую медаль завоевал Константин Шинкарев из гомельской средней школы №30 (тоже математика), Владислав Гадалов из слуцкой СШ №11 за выступление в области информатики, а Ксению Патееву из гродненской гимназии №3 отметили за доклад по физике.

В составе жюри были ученые и представители крупных университетов из Африки, Европы и Азии.


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