Путина ждет капитуляция 27.04.2017, 15:45

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Владимир Путин

Фото: getty images

Встреча президентов России и США может быть встречей ультиматумов, а не торга.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский публицист, аналитик, блогер Владимир Голышев.

Отвечая на вопрос, какие вопросы могут обсуждаться во время встречи Путина и Трампа, он заявил: «Следует отметить, что Россия Америке не нужна. Ни для чего не нужна. Возможно, она нужна в единственном разрезе – в помощи в свержении Асада, который уже объявлен главным врагом народа. Его свержение стало курсом американской администрации. Москву будут принуждать к тому, чтобы она Асада сдала. Может быть, будет рассматриваться техническая помощь Москвы в решение северокорейской проблемы».

«Но предметом торга не может быть ни украинская политика, ни снятие санкций. В лучшем случае – какое-то ослабление или, например, не введение новых санкций. Это даже скорее», - заметил Голышев.

Он обратил внимание на два важных момента. Первый состоит в том, что «Трамп уже давным-давно не определяет политику Америки. Он не определял ее с самого начала, но сейчас смешно говорить о том, что воля Трампа что-то значит. Второй – курс американской администрации – это курс Республиканской партии. Это означает разговоры исключительно с позиции силы, ультимативные требования. Трамп будет играть роль политического актера».

Публицист убежден, что Москве не остается ничего иного, кроме как капитулировать по вопросу Сирии. «Вопрос только в соусе, под которым будет подана эта капитуляция».

Отвечая на вопрос журналистов, прозвучит ли во время встречи украинский вопрос, Голышев сказал: «У Америки нет интереса в этом направлении. Для республиканцев это еще один повод ультиматумов и давления на Москву. Кроме того, это вопрос Европы. Зачем США решать вопросы, которые не имеют к ним прямого отношения? У них много других интересных театров военных действий».

«Украина прекрасно стоит на своих двоих ногах, и говорить о том, что она может послужить разменной картой в чьих-то расчетах – это просто абсурд», - подчеркнул он.