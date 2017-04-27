закрыть
27 апреля 2017, четверг, 17:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Теперь школьники смогут бесплатно ездить только до места учебы?

12
  • 27.04.2017, 15:53
  • 6,804

В Беларуси поменяли форму школьной справки: должна быть вклеена фотография ученика и указано его место жительства.

Теперь в школьных справках будет фотография учащегося. В справке будет также указана улица, на которой живет школьник. Теперь в школьных справках будет фотография учащегося. В справке будет также указана улица, на которой живет школьник.

- Мой 12-летний сын потерял справку для проезда в общественном транспорте. В гимназии попросила выдать сыну новую, а там мне посоветовали поискать старую. Сказали, что в новой справке будут указывать маршрут следования ребенка от дома до школы. Получается, что, если ребенок поедет по другому маршруту, например в спортивную секцию, проезд для него станет платным? - задается вопросом читательница kp.by из Минска Татьяна.

Как узнали журналисты, с 26 апреля вступило в силу постановления Минобразования №15. В этом документе говорится об изменениях в школьных справках для проезда.

- Теперь в школьной справке кроме информации о месте жительства школьника будет и его фотография. Такие изменения в действующее постановление Минобразования №67 внесены для того, чтобы справкой не пользовались другие лица, - рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко. - Хочу отметить, что проезд для детей бесплатный. Это право закреплено постановлением Совмина №202, где прописано, что дети имеют право на бесплатный проезд на транспорте от места жительства к месту учебы и обратно с 1 сентября по 30 июня.

- А проезд к музыкальной школе, секции платный для детей?

- По этому вопросу решение принимают местные органы власти. Это прописано в постановлении Совмина №202.

О том, что проезд для школьников остается бесплатным, говорят и в «Минсктрансе».

- Справка школьника дает основание пользоваться услугами транспорта. Этот документ подтверждает оплату проезда, - рассказали нам в «Минсктрансе». - Если есть какие-то изменения, нас об этом официально уведомят.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии