Теперь школьники смогут бесплатно ездить только до места учебы? 12 27.04.2017, 15:53

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В Беларуси поменяли форму школьной справки: должна быть вклеена фотография ученика и указано его место жительства.

Теперь в школьных справках будет фотография учащегося. В справке будет также указана улица, на которой живет школьник. Теперь в школьных справках будет фотография учащегося. В справке будет также указана улица, на которой живет школьник.

- Мой 12-летний сын потерял справку для проезда в общественном транспорте. В гимназии попросила выдать сыну новую, а там мне посоветовали поискать старую. Сказали, что в новой справке будут указывать маршрут следования ребенка от дома до школы. Получается, что, если ребенок поедет по другому маршруту, например в спортивную секцию, проезд для него станет платным? - задается вопросом читательница kp.by из Минска Татьяна.

Как узнали журналисты, с 26 апреля вступило в силу постановления Минобразования №15. В этом документе говорится об изменениях в школьных справках для проезда.

- Теперь в школьной справке кроме информации о месте жительства школьника будет и его фотография. Такие изменения в действующее постановление Минобразования №67 внесены для того, чтобы справкой не пользовались другие лица, - рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко. - Хочу отметить, что проезд для детей бесплатный. Это право закреплено постановлением Совмина №202, где прописано, что дети имеют право на бесплатный проезд на транспорте от места жительства к месту учебы и обратно с 1 сентября по 30 июня.

- А проезд к музыкальной школе, секции платный для детей?

- По этому вопросу решение принимают местные органы власти. Это прописано в постановлении Совмина №202.

О том, что проезд для школьников остается бесплатным, говорят и в «Минсктрансе».

- Справка школьника дает основание пользоваться услугами транспорта. Этот документ подтверждает оплату проезда, - рассказали нам в «Минсктрансе». - Если есть какие-то изменения, нас об этом официально уведомят.