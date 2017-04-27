Григорий Грык: Власти нарушили все мои права 4 27.04.2017, 15:59

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Григорий Грык

Масштаб беспредела барановичских милиционеров – впечатляет.

26 апреля у подъезда своего дома в очередной раз незаконно задержан общественный активист Григорий Грык. Его незаконно продержали в отделе милиции 7 часов без предъявления обвинения и без составления протокола, а как комментатора по новости о развешенных в Барановичах листовках, в которых было написано: «Свободу заключенным. Патриот не преступник!» и количество выделенных бюджетных денег на силовые структуры по сравнению со здравоохранением и образованием, передает «Радые Рацыя».

- Я сказал, что ничего не помню и по статье 27 Конституции не буду давать никаких показаний и объяснений и ничего не буду подписывать. Они все равно держали меня с 12 до 19 часов, выполняли приказ вышестоящего начальства для того, чтобы я не поехал в Минск на «Чернобыльский шлях». Я считаю, что нарушены все мои права, никакой повестки не было, милиционеры мне не представились.

Действий милиционеров Григорий Грык скорее всего не будет обжаловать. Он считает это занятие абсолютно бессмысленным. Ему надоело получать бессмысленны и издевательские отписки из высших учреждений на свои жалобы.