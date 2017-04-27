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В Ираке дикие кабаны затоптали засаду исламистов

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  • 27.04.2017, 16:08
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Три боевика из «Исламского государства» погибли, а пять получили ранения в результате атаки со стороны группы вепрей.

Об этом пишет «The Times» со ссылкой на местных жителей на севере Ирака (перевод – «Белсат»).

Инцидент произошел на севере Ирака, где «ИГ» отступает под давлением иракцев и курдов, однако еще удерживает Мосул – второй по величине город страны.

Рассказывают, что исламисты готовили засаду у полей примерно в 100 км к юго-западу от города Киркук. Жители в этой местности организовались в самодеятельные отряды, чтобы защититься от исламистов, и боевики планировали напасть на них.

«Вероятно, движение боевиков побеспокоило стадо кабанов, которые живут здесь в окрестности», – сказал шейх Анвар аль-Аси, возглавляющий клановые отряды самообороны.

Тела исламистов были найдены группой беженцев, которые покидали зону боев. По сообщению заместителя главы разведки вооруженных формирований иракских курдов Азада Джелаля, джихадисты в районе ответили на инцидент стрельбой по местным вепрям.

В исламе свинья считается грязным животным, а свинину есть запрещено. В то же время в Европе свинина является традиционной частью рациона, а вепрь, ближайший родственник домашней свиньи, считается в европейской культуре и рыцарской геральдике символом воинской славы мужества.

Вепрь обычно атакует человека, когда видит угрозу для себя или для своих детей. Он несется на противника, сбивая его с ног, топчет копытами и бьет клыками примерно в район бедер. При этом после первой атаки кабан разворачивается и нападает снова, пока жертва полностью не потерять способность двигаться.


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