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Андрей Стрижак на свободе

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  • 27.04.2017, 16:24
Фото: Леонид Судаленко

Активист независимого профсоюза РЭП вышел на свободу после 10-суточного ареста.

Активиста профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрея Стрижака заочно приговорили к 10 суткам административного ареста за «несанкционированный митинг» - стихийное собрание на крыльце суда Центрального района в Гомеле 21 февраля, передает «Свабода».

Задержали Андрея Стрижака 14 апреля после пересечения литовско-белорусской границы, когда он возвращался из зарубежной командировки. Но вскоре освободили.

Андрей Стрижак должен был сам обратиться в суд, чтобы его отправили отбывать административные «сутки».


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