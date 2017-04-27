Андрей Стрижак на свободе 1 27.04.2017, 16:24

Фото: Леонид Судаленко

Активист независимого профсоюза РЭП вышел на свободу после 10-суточного ареста.

Активиста профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрея Стрижака заочно приговорили к 10 суткам административного ареста за «несанкционированный митинг» - стихийное собрание на крыльце суда Центрального района в Гомеле 21 февраля, передает «Свабода».

Задержали Андрея Стрижака 14 апреля после пересечения литовско-белорусской границы, когда он возвращался из зарубежной командировки. Но вскоре освободили.

Андрей Стрижак должен был сам обратиться в суд, чтобы его отправили отбывать административные «сутки».