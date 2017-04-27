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Саудовского принца записали в «почетные академики» Беларуси

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  • 27.04.2017, 16:40
Турки ибн Фейсал Аль Сауд
Фото: Mueller/wikipedia.org

Академик из нефтяной державы «активно» сотрудничал с НАН.

Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд избран почетным членом Национальной академии наук — первым в истории главного научного ведомства Беларуси. Такое решение приняли члены общего собрания НАНБ на сессии 27 апреля в Минске.

В беседе с журналистами председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков отметил, что новоизбранный почетный член академии «активно работает в науке собственной страны, возглавляет наукоград», пишет tut.by.

«Это член королевской семьи, который очень активно работает и с нашей Академией наук, — сказал глава НАНБ. — У нас очень много совместных проектов, благодаря ему академия получила серьезную финансовую поддержку. Мы и дальше намерены с ним работать — в области материаловедения, новых материалов, новых разработок в сфере высоких технологий, космоса, биотехнологий».

Гусаков подчеркнул, что для НАНБ институт почетных членов — «новый институт, но в других странах он уже стал устоявшейся практикой». В качестве примера он привел академии наук Польши и Болгарии, где «десятки и сотни» почетных членов из числа иностранных граждан.

«Почетные члены не обязательно должны быть крупными учеными, это могут быть видные государственные, общественные деятели, которые склонны к науке и готовы ее активно поддерживать, — сказал Гусаков. — Это люди, которые очень активно способствуют развитию академий, в которых они являются членами, по разным направлениям — финансово, материально, в организационном плане, в плане поиска проектов, поддержки позиций при продвижении продукции за рубежом».

По словам Гусакова, почетных членов можно будет избирать на каждом общем собрании НАН Беларуси, в отличие от академиков и членов-корреспондентов, которые по уставу могут избираться раз в два или три года и только с разрешения Лукашенко.


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