Bloomberg: Медведев сильно нервничает 1 27.04.2017, 16:48

Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Премьер РФ сейчас больше, чем когда бы то ни было, обеспокоен своим политическим будущим.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод - vlasti.net) со ссылкой на двух его соратников. Есть вероятность, что премьер будет становиться все более уязвимым по мере приближения выборов президента в марте 2018 г., сказали еще два источника, близких к Кремлю. Агентство оценивает шансы на то, что Кремль перед выборами пожертвует теряющим популярность и обвиненным в коррупции Медведевым.

Ранее перед президентскими выборами Владимир Путин дважды внезапно отправлял в отставку премьер-министра, чтобы укрепить свои позиции перед голосованием, Медведев долгое время казался исключением из этого правила, напоминает Bloomberg.

В марте 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил разоблачительный фильм о премьере «Он вам не Димон», в котором говорилось о том, как Медведев распоряжается дорогой недвижимостью. После этого премьер забанил Навального в Instagram и Twitter, а его пресс-секретарь Наталья Тимакова назвала фильм «пропагандистским выпадом оппозиционного персонажа». Через несколько дней сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», которые делаются «по принципу компота» «за большие деньги» «частных спонсоров», чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей. Почти через две недели после выхода фильма о намерении судиться с Навальным и ФБК заявили два героя расследования – бизнесмен Алишер Усманов и однокурсник Медведева, председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев. Оба отметили, что понимают: их иски создают дополнительный пиар оппозиционеру, но не судиться они не могут.

26 апреля был обнародован опрос «Левада-центра», по которому рейтинг доверия Дмитрию Медведеву достиг рекордно низких показателей, а его отставку поддержала бы почти половина опрошенных. Ему не доверяют 52% россиян (доверяют 33%). На не задававшийся ранее вопрос об отставке премьера положительно ответили 45% (отрицательно – 33%). Схожий тренд фиксирует и фонд «Общественное мнение»: падение доверия к премьеру с первой и второй недель марта (с 46 до 39%) и рост недоверия (с 44 до 50%). Тимакова про опрос «Левады» заявила, что премьер-министр не придает значения политически ангажированным исследованиям. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу», – сказала она. Директор «Левада-центра» Лев Гудков через «Фонтанку.ру» потребовал извинений и высказал мнение, что такая реакция является признаком неуверенности власти: «Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют результаты этого опроса, но отметил, что работа правительства сложна, а данные опросов волатильны. Рейтинги Путина остаются высокими, отмечает Bloomberg. «Рейтинги растут и снижаются, это нормально», – сказал этому агентству Песков, но отказался отвечать на вопрос, по-прежнему ли премьер пользуется полным доверием со стороны президента.

Агентство объясняет, что отставка непопулярного премьера кажется легким выбором: появление нового человека на этой должности создаст впечатление свежего притока в правительство Путина и может подстегнуть явку на выборах, когда избиратели находятся в унынии на фоне самого долгого экономического спада за последние 20 лет. Однако отставка Медведева воодушевит оппонентов Путина. Путин не может уволить Медведева, «не сделав тем самым подарок Навальному», – сказал Bloomberg политолог Глеб Павловский.

Соратники Медведева связывают его нынешние проблемы с политическими соперниками в Кремле, близкими к спецслужбам, и в том числе с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, утверждает агентство. Оно напоминает, что ранее Сечин как сторонник доминирования государства в экономике не раз схлестывался с Медведевым и технократами в правительстве, которые больше поддерживают свободный рынок, а в 2016 г. «Медведев проиграл бой в попытке помешать «Роснефти» купить более мелкого конкурента у государства, когда Путин поддержал Сечина». В ближайшем окружении президента есть озабоченность в связи с тем, что если что-то случится с Путиным, исполнять его обязанности по Конституции будет Медведев. Как сказал Bloomberg политолог Сергей Марков, хотя никаких очевидных рисков для Путина (который, судя по всему, здоров) нет, у Медведева в этой ситуации будет много поводов для мести, так что на Путина давят все сильнее, чтобы он премьера отстранил. При этом Марков считает Медведева «тефлоновым» и способным выдержать любое количество ударов; он и полагает, что премьер устоит.

12 апреля Financial Times выпустила публикацию о противоборстве серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный. Для примера издание привело информацию о конфликте Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Герои публикации тут же объединились и пригрозили газете судом в связи с «заведомо бездоказательной и сознательной ложью».

Bloomberg напомнил карьеру Медведева во власти, ожидания, связанные с тем, что он может стать реформатором, наладить более теплые отношения с Западом, и с его заявлением о том, что «свобода лучше несвободы». Также агентство напомнило об имидже премьера как Робина при Бэтмене-Путине, от которого Медведев никогда не мог полностью избавиться.