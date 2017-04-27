В Мингорисполкоме сделают ремонт за $6 миллионов 7 27.04.2017, 16:56

Фото: «Еврорадио»

А эскалатор возле торгового центра «Столица» заменят на обычную лестницу за $75 тысяч.

Вторую неделю в здании Минского городского исполнительного комитета идет ремонт. Видно, что на втором этаже Мингорисполкома ремонтируют кабинеты.

«Еврорадио» нашло на сайте icetrade.by тендер на этот капремонт. В административном здании по проспекту Независимости, 8 сделают подвесной потолок, установят новую лестницу для выхода на крышу, заменят лифты, отремонтируют крышу и крыльцо.

Планируются дополнительные санитарные узлы при комнатах отдыха для руководителей Мингорисполкома. Стоить это все будет... 6 миллионов долларов или 11439455 рублей.

«Там будет комплексный капитальный ремонт с модернизацией. Потому что ремонт не делался с 1964 года, с момента, как здание возвели», ― пояснили в Управлении капитального строительства «Запад». Именно эта организация и заказала ремонт для здания городского руководства.

Нерабочий эскалатор-тунеядец возле торгового центра «Столица» заменят на обычную лестницу за 75 тысяч долларов. Соответствующую заявку также находим на сайте госзакупок.

«Там будет просто спуск. Эскалатор там какой-то нерабочий был изначально. Будет удобная лестница, благоустроенная, с пандусами», ― говорят в Гордорстрое, предприятии, которое разместило тендер.

Фото: «Еврорадио»

За такие деньги и квартиру в Минске купить можно, не только лестницу отремонтировать.