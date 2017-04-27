закрыть
27 апреля 2017, четверг, 17:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Мингорисполкоме сделают ремонт за $6 миллионов

7
  • 27.04.2017, 16:56
Фото: «Еврорадио»

А эскалатор возле торгового центра «Столица» заменят на обычную лестницу за $75 тысяч.

Вторую неделю в здании Минского городского исполнительного комитета идет ремонт. Видно, что на втором этаже Мингорисполкома ремонтируют кабинеты.

«Еврорадио» нашло на сайте icetrade.by тендер на этот капремонт. В административном здании по проспекту Независимости, 8 сделают подвесной потолок, установят новую лестницу для выхода на крышу, заменят лифты, отремонтируют крышу и крыльцо.

Планируются дополнительные санитарные узлы при комнатах отдыха для руководителей Мингорисполкома. Стоить это все будет... 6 миллионов долларов или 11439455 рублей.

«Там будет комплексный капитальный ремонт с модернизацией. Потому что ремонт не делался с 1964 года, с момента, как здание возвели», ― пояснили в Управлении капитального строительства «Запад». Именно эта организация и заказала ремонт для здания городского руководства.

Нерабочий эскалатор-тунеядец возле торгового центра «Столица» заменят на обычную лестницу за 75 тысяч долларов. Соответствующую заявку также находим на сайте госзакупок.

«Там будет просто спуск. Эскалатор там какой-то нерабочий был изначально. Будет удобная лестница, благоустроенная, с пандусами», ― говорят в Гордорстрое, предприятии, которое разместило тендер.

Фото: «Еврорадио»

За такие деньги и квартиру в Минске купить можно, не только лестницу отремонтировать.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии