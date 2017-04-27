10 советов для белорусских туристов в Грузии 1 27.04.2017, 17:05

Фото: «Кавказский узел»

В Грузии основные достопримечательности расположены компактно, и путешествовать по стране на авто довольно удобно.

Приближается летний сезон отпусков. «Кавказский узел» собрал несколько советов для туристов, которые подумывают поехать в Грузию.

1. Нужна ли для посещения Грузии виза?

Гражданам Беларуси для въезда в Грузию виза не нужна. Обращайте внимание на то, чтобы срок действия паспорта превышал дату предполагаемого выезда с территории Грузии не менее чем на 6 месяцев, и в нем содержалось не менее двух чистых страниц, предназначенных для виз или иных отметок.

Въезд в Грузию через Южную Осетию и Абхазию запрещен.

Более того, грузинские власти могут отказать во въезде, если у вас в паспорте есть отметки о том, что вы посещали Абхазию или Южную Осетию прежде. Скорее всего таких проблем не возникнет, поскольку обычно абхазские и югоосетинские пограничники никаких отметок в паспорта не ставят. Но в любом случае факт посещения вами Абхазии или Южной Осетии афишировать не стоит. По грузинским законам это считается уголовным преступлением, за которое можно попасть в тюрьму или получить крупный штраф.

2. Лучше ехать в Грузию летом или зимой?

Ездить в Грузию советуем круглый год. Но на летние месяцы лучше всего запланировать поездку к морю — в Аджарию. А, например, в Тбилиси, если вы не очень любите жару, лучше поехать весной или осенью.

Зимой лучше всего провести время на горнолыжных курортах, которые в Грузии открыты обычно с ноября по май.

3. Стоит ли ехать в Грузию на машине?

В Грузии основные туристические достопримечательности расположены компактно, и путешествовать по стране на автомобиле довольно удобно. К тому же, если вы решите ехать в Грузию на машине, ваш путь будет лежать по живописной Военно-грузинской дороге.

Минус заключается в том, что для сухопутного пересечения границы у вас будет только один вариант — КПП «Верхний Ларс», который находится в 38 км от Владикавказа, столицы Северной Осетии. Есть риск простоять в очереди на границе много часов, особенно в высокий сезон. Узнать, какая сейчас обстановка на КПП, можно по картинке с веб-камер.

Еще дорогу иногда закрывают из-за непогоды и опасности схода лавин.

Если не хочется проводить время в очередях на границе и рисковать застрять в пути из-за непогоды, можно взять машину на прокат непосредственно в Грузии. Техническое состояние прокатных автомобилей часто оставляет желать лучшего. Но зато есть возможность подыскать очень дешевые варианты машин с большим пробегом, выпущенных лет 10-15 назад.

4. Где лучше остановиться?

В Грузии работают известные международные гостиничные сети, но, если вы хотите почувствовать, что такое настоящее грузинское гостеприимство, мы советуем присмотреться к небольшим семейным отелям.

5. Надо ли торговаться?

В Грузии, поторговавшись, почти всегда можно сбить цену на рынках, в сувенирных лавках и особенно в такси. Если в такси нет счетчика (а его нет почти никогда), о цене поездки обязательно договаривайтесь сразу.

6. Где покупать сувениры?

Сувениры обойдутся гораздо дешевле, если покупать их вдали от популярных туристических зон. В Тбилиси можно прикупить что-нибудь подешевле на блошином рынке у Сухого моста. Но и там стоит поторговаться.

7. Где лучше поесть?

Хотя в Грузии и есть «Макдональдс» и прочие известные сетевые рестораны фастфуда, наедаться гамбургерами журналисты точно не советуют. Лучше попробуйте местную кухню. Хинкали, аджахури, чкмерули, сациви, пхали, хачапури и другие национальные блюда — это то, ради чего вы приехали в Грузию.

8. Где покупать чурчхелу?

Если хотите быть уверены в качестве, лучше покупать грузинское национальное лакомство в супермаркете, где его продают в вакуумной упаковке. На рынке покупать чурчхелу тоже можно, но тогда стоит быть внимательнее.

Не советуем покупать чурчхелу на трассе. Велик риск, что вам продадут наскоро протертый запыленный экземпляр.

9. Курить или не курить?

Грузия пока остается раем для отравляющих себя и соседей никотином. Курят везде. Если выбор места путешествия связан с вашей привычкой, смело направляйтесь в Грузию. Правда, стоит поспешить. Грузия стремительно интегрируется в Европу, и власти уже обсуждают новый закон об ограничении курения в общественных местах. Очередной предполагаемый срок введения новшества назначили на 1 января 2018 года.

10. Сколько вина можно привезти из Грузии?

Вывоз вина из Грузии не лимитирован, но, по правилам Таможенного союза, каждый совершеннолетний может привезти в Беларусь не более 5 литров алкоголя. Из них 3 литра можно ввезти, не уплачивая никаких сборов, и еще 2 литра — заплатив пошлину 10 евро за литр.