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Мингорисполком: Охранник не вправе запрещать фотографировать в магазине или кафе

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  • 27.04.2017, 17:33
Фото: Reuters

Некоторые минчане попадали в ситуации, когда охрана запрещала им фотографировать в магазинах и торговых центрах.

За разъяснениями о законности таких действий в Мингорисполком обратились авторы петиции на ресурсе «Удобный город». Недавно они получили официальный ответ за подписью зампреда исполкома Андрея Доморацкого. Согласно нему, фотографировать и снимать видео в магазинах и кафе можно без разрешения, пишет tut.by.

«Можно или нельзя снимать в магазине? Могут ли применить за съемку статью 17. КоАП (Хулиганство)? Кому можно верить, кому нет?» — задали вопрос на сайте «Удобный город» и направили развернутый запрос в Мингорисполком.

Авторы сообщали, что запрет на съемку иногда обосновывается работниками магазинов внутренними приказами руководства, авторскими правами на оформление витрин или защитой интересов граждан.

В необходимый срок они получили ответ за подписью зампреда Мингорисполкома Андрея Доморацкого, который курирует в том числе торговлю.

Со ссылками на законодательство в ответе объясняется, что информация, к которой каждый имеет свободный доступ, не составляет предмет коммерческой тайны. Поэтому оформление той же витрины отнести к таковым нельзя.

Главный же вывод всего текста ответа Мингорисполкома звучит следующим образом.

«Граждане вправе осуществлять фото- и видеосъемку в общедоступных помещениях, в том числе в магазинах, торговых центрах, клубах, барах. Работники службы охраны не вправе запрещать или приостанавливать процесс фото- и видеосъемки. Знак на входе (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки», — говорится в письме за подписью Доморацкого.

Исключением из этого правила являются игорные заведения, где запрещено снимать посетителей без их согласия или без согласия уполномоченного должностного лица либо организатора азартных игр.


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