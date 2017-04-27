Госдепартамент: Украина остается приоритетом для США

Госдепартамент: Украина остается приоритетом для США1
- 27.04.2017, 18:25
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Представители внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности.
Украина никуда не делась с повестки дня администрации Соединенных Штатов. Об этом на встрече c первым заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов, передает liga.net.
«Украина была и остается приоритетом повестки дня администрации США», - сказала она.
Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности. Также речь шла о военной помощи США украинской армии.
«Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», - резюмировали в ведомстве.