Госдепартамент: Украина остается приоритетом для США 1 27.04.2017, 18:25

4,962

Фото: thekievtimes.ua

Представители внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности.

Украина никуда не делась с повестки дня администрации Соединенных Штатов. Об этом на встрече c первым заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов, передает liga.net.

«Украина была и остается приоритетом повестки дня администрации США», - сказала она.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности. Также речь шла о военной помощи США украинской армии.

«Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», - резюмировали в ведомстве.