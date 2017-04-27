Россельхознадзор повторно проверит белорусские предприятия в мае 1 27.04.2017, 19:04

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Фото: Deutsche Welle

На днях будет определена дорожная карта очередной инспекции Россельхознадзора.

Беларусь ожидает следующую инспекцию Россельхознадзора в начале мая, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин перед церемонией открытия III Международного форума «Беларусь молочная», передает БелТА.

«На следующей неделе планируется второй тур инспекции Россельхознадзора по нашим предприятиям, которые закрыты для поставок в Россию. Надеемся, что в рабочей обстановке мы все-таки откроем наши предприятия для поставок на российский рынок. Некоторые предприятия открыты частично: одни по поставкам масла, другие - сухого молока. Мы работаем над тем, что открыть полностью всю линейку, весь спектр продукции предприятий, чтобы весь товар попал на стол к российским потребителям», - сказал Александр Субботин.

Замминистра отметил, что на днях будет определена дорожная карта очередной инспекции Россельхознадзора. «Там будет оговорено, какие предприятия будут инспектировать специалисты Россельхознадзора и сколько продлится инспекция. Думаю, этих предприятий будет около 10», - пояснил он.

Предыдущая инспекция Россельхознадзора работала в Беларуси в апреле в течение 9 дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух предприятий Беларуси - «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка».