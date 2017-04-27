Генпрокурор назвал вором бизнесмена Эрнеста Алексеева 23 27.04.2017, 18:52

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Александр Конюк

Александр Конюк прилюдно обвинил крупного поставщика белорусской техники в Туркменистан в воровстве у государства.

Об этом генпрокурор заявил во время беседы с журналистами 27 апреля, сообщает БелТА. Разговор произошел в Москве, где генпрокурор принимает участие в семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров.

- Что сегодня (происходит. - Прим.) с товаропроводящими сетями? Вы, наверное, слышали о последних громких делах. Арест Алексеева - это все в том же контексте, это один из мошенников, воров, по-другому говоря, который значительные суммы воровал у государства, вывел их через аффилированные системы за рубеж. Часть перевел на непонятные фирмы. Просто вор. Он арестован, находится в Минске, понесет наказание, - заявил Александр Конюк.

По словам генпрокурора, в субъектах товаропроводящей сети белорусских предприятий в России нередко процветают криминал, чиновничьи «кормушки» и кумовство.

- Очень много примеров, когда действуют мошеннические схемы. В том числе и наши чиновники создали подконтрольные фирмы здесь, в Москве, зарабатывают нечестным путем себе на жизнь, буду прямо так и говорить. И Генеральная прокуратура сейчас очень плотно вместе с другими правоохранительными органами занимаются этой проблемой, - сказал Александр Конюк.