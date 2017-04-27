закрыть
27 апреля 2017, четверг, 22:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лев Марголин: Приказы Лукашенко на экономику не влияют

1
  • 27.04.2017, 19:30
  • 8,498
Лев Марголин
Фото с сайта udf.by

Если не проводить никаких реформ в экономике, то и результатов никаких не будет.

По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в марте было занято 4 миллиона 372 тысячи 600 человек. Для сравнения: в марте прошлого года было на 71 тысячи человек больше.

Экономист Лев Марголин видит в такой статистике общую негативную тенденцию, передает «Радыё Рацыя».

- Эта картина наблюдается уже не первый год. Примерно по 70 тысяч рабочих мест наша экономика теряет с 2011 года. Это очень ярко свидетельствует, что приказы Лукашенко на экономику не влияют. Ее нельзя ни оштрафовать, ни арестовать, поэтому она живет по собственным законам. Это давно уже говорит о том, что если не проводить никаких реформ, то и результатов никаких не будет, - отметил Марголин.

По данным Министерства труда и социальной защиты, количество зарегистрированных безработных в Беларуси на конец марта составило 43 тысячи 400 человек. Количество безработных в Беларуси растет на фоне приказа Лукашенко обеспечить всех работой до 1 мая.

Эксперты снижение занятости связывают с несколькими факторами, в том числе оптимизацией численности работников во многих сферах, оттоком рабочей силы за границу, а также демографическими процессами.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии