Лев Марголин: Приказы Лукашенко на экономику не влияют 1 27.04.2017, 19:30

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Лев Марголин

Фото с сайта udf.by

Если не проводить никаких реформ в экономике, то и результатов никаких не будет.

По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в марте было занято 4 миллиона 372 тысячи 600 человек. Для сравнения: в марте прошлого года было на 71 тысячи человек больше.

Экономист Лев Марголин видит в такой статистике общую негативную тенденцию, передает «Радыё Рацыя».

- Эта картина наблюдается уже не первый год. Примерно по 70 тысяч рабочих мест наша экономика теряет с 2011 года. Это очень ярко свидетельствует, что приказы Лукашенко на экономику не влияют. Ее нельзя ни оштрафовать, ни арестовать, поэтому она живет по собственным законам. Это давно уже говорит о том, что если не проводить никаких реформ, то и результатов никаких не будет, - отметил Марголин.

По данным Министерства труда и социальной защиты, количество зарегистрированных безработных в Беларуси на конец марта составило 43 тысячи 400 человек. Количество безработных в Беларуси растет на фоне приказа Лукашенко обеспечить всех работой до 1 мая.

Эксперты снижение занятости связывают с несколькими факторами, в том числе оптимизацией численности работников во многих сферах, оттоком рабочей силы за границу, а также демографическими процессами.