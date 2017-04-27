Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой 27.04.2017, 19:49

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА.

США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой, заявил президент страны Дональд Трамп. Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний, передает ВВС.

Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл "убийцей" рабочих мест и "худшим торговым соглашением" в истории.

Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

"Я верю, что конечный результат [переговоров по изменению НАФТА] сделает все три страны сильнее и лучше", - цитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели.

Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на канадские хвойные пиломатериалы. До этого канадцы ввели новый тариф на молочную продукцию своего южного соседа. Этот шаг Трамп назвал "позором". А во вторник, 25 апреля, Всемирная торговая организация предписала Америке выплачивать Мексике $160 млн ежегодно в качестве компенсации. Таков был итог спора по поводу торговли тунцом, начатого в 2008 году.

Что касается других других предвыборных обещаний Трампа в сфере экономики, пока его администрация продолжает их выполнять. Так, глава казначейства США Стив Мнучин анонсировал "самую масштабную в истории" налоговую реформу, в ходе будут значительно снижены ставки налога на прибыль корпораций.

В начале своего президентского срока Трамп выполнил другое свое экономическое обещание - о выходе из Транстихоокеанского партнерства, заключенного при президенте Бараке Обаме. Помимо США, в торговый союз тогда вошли Австралия, Канада, Мексика и еще восемь стран.

Кроме того, Трамп остается тверд в своем намерении построить "стену" на границе с Мексикой, которая "поможет остановить потоки наркотиков, людей", несмотря на проблемы с финансированием проекта.