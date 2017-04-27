закрыть
27 апреля 2017, четверг, 22:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой

  • 27.04.2017, 19:49
  • 9,849
ДОНАЛЬД ТРАМП

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА.

США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой, заявил президент страны Дональд Трамп. Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний, передает ВВС.

Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл "убийцей" рабочих мест и "худшим торговым соглашением" в истории.

Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

"Я верю, что конечный результат [переговоров по изменению НАФТА] сделает все три страны сильнее и лучше", - цитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели.

Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на канадские хвойные пиломатериалы. До этого канадцы ввели новый тариф на молочную продукцию своего южного соседа. Этот шаг Трамп назвал "позором". А во вторник, 25 апреля, Всемирная торговая организация предписала Америке выплачивать Мексике $160 млн ежегодно в качестве компенсации. Таков был итог спора по поводу торговли тунцом, начатого в 2008 году.

Что касается других других предвыборных обещаний Трампа в сфере экономики, пока его администрация продолжает их выполнять. Так, глава казначейства США Стив Мнучин анонсировал "самую масштабную в истории" налоговую реформу, в ходе будут значительно снижены ставки налога на прибыль корпораций.

В начале своего президентского срока Трамп выполнил другое свое экономическое обещание - о выходе из Транстихоокеанского партнерства, заключенного при президенте Бараке Обаме. Помимо США, в торговый союз тогда вошли Австралия, Канада, Мексика и еще восемь стран.

Кроме того, Трамп остается тверд в своем намерении построить "стену" на границе с Мексикой, которая "поможет остановить потоки наркотиков, людей", несмотря на проблемы с финансированием проекта.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии