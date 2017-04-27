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NaviBand после «Евровидения» запишет новый альбом

  • 27.04.2017, 19:53
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Фото: CTV NEWS

В июле группа планирует на неделю-две уехать на хутор, чтобы спокойно начать подготовку нового альбома.

Группа NaviBand планирует после «Евровидения» записать новый альбом. Об этом БелТА рассказали участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

В последние четыре месяца артисты погрузились в подготовку к участию в международном конкурсе песни «Евровидение-2017». Но даже при плотном графике, постоянной работе над конкурсной песней успевают делать что-то помимо подготовки к «Евровидению». Так, 22 апреля ребята выступили в Минске с акустическим концертом. А в свободные минуты, главным образом во время перелетов, когда приходится коротать время в ожидании самолета, Артем достает гитару.

«Рождаются идеи, и мы с группой уже решили, что в июле на неделю-две уедем на хутор, подальше от цивилизации, и соберем их все, сделаем аранжировки. Будем записывать новый альбом», - поделился планами Артем Лукьяненко.

Кроме того, летом у группы будет много концертов, выступлений, в том числе на различных фестивалях. Есть приглашения из-за рубежа - Польши, Украины. Поступают приглашения также и на корпоративы, презентации.

Группу ждет большое фестивальное лето, но ребята надеются, что сумеют также выкроить неделю для отдыха у моря.


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