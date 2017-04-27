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Навального облили зеленкой в Москве

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  • 27.04.2017, 20:06
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Алексей Навальный

Российский оппозиционер получил химический ожог глаза.

Оппозиционеру Алексею Навальному, которому 27 апреля плеснули в лицо зеленку около офиса Фонда борьбы с коррупцией, поставили диагноз «химический ожог правого глаза».

«Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», — сообщил он на своем сайте. Он добавил, что не остался в больнице и возвращается в офис.

На Алексея Навального напали около офиса ФБК в «Омега-Плазе», когда он направлялся в Центр международной торговли на Global Event Forum 2017, где должен был выступать. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой и скрылся. Зеленка попала в глаз, из-за чего оппозиционера увезли в больницу.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал в твиттере снимок, на котором предположительно изображен мужчина, напавший на Алексея Навального.

Изображение взято с камер видеонаблюдения в центре «Омега-Плаза», около которого Навального облили зеленкой, попав в глаз.


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