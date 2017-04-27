«Высшее образование? В колхоз, на камни!» 18 27.04.2017, 20:16

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Как государство «борется» с безработицей.

Каждый будний день с 6 утра на гродненском автовокзале собирается толпа. Более двух сотен безработных распределяются по автобусам, чтобы ехать работать в ближайшие колхозы.

Весны многие безработные в Гродно ждут, как спасения. Для них это шанс заработать хоть какие-то деньги, когда устроиться по специальности нет возможности. Дневная оплата – от 9 до 14 рублей. Приходят люди разного возраста и образования. «Белсат» побеседовал о том, что вынуждает людей заниматься общественными работами.

На платформе люди с подозрением смотрят на фотоаппарат и диктофон. Однако собеседники находятся. Вадим – по профессии электромонтер, но несколько лет вынужден таким образом зарабатывать на хлеб.

«Мне 44 года, кому я уже нужен? Приходишь на биржу – две вакансии на город. Вы представляете, какие нужно иметь связи, квалификации, чтобы туда попасть? Только по знакомству. Ездим камни собирать, как те пленные румыны. Есть такие в каждом государстве, которым только лишь бы день прожить, под магазином постоять. Это всегда пару процентов. Но здесь столько людей нормальных, сами видите. Ну это же ненормально, столько народу назвать тунеядцами. Если мы не хотели работать, мы бы приходили сюда? На эти камни за 9 рублей? Вот так и получается. Сам я уже который год без работы».

Вакансии «ради галочки»

«Делается так: сначала берется по знакомству человек, после только бросается заявка в Центр занятости», – включается в разговор Владимир.

«У меня знакомый в 2 часа ночи залез в интернет. Не было. В 2:15 вернулся на эту страницу. Грузчик в Пушкинский магазин требуется. Приходит к открытию самый первый: а мы, говорят, уже взяли. Или спрашивают возраст сразу. Дурдом! Я переквалифицировался на сантехника. Золотые горы обещали. Обещали устроить, теперь говорят – ищите сами».

Другого молодого мужчину с профессией строителя Центр занятости направил… в зоопарк

«Нет в городе работы. Нет. Я строитель, а на бирже отправили меня в зоопарк за животными ухаживать. Прихожу в тот зоопарк, там мне говорят: а ветеринарное образование у вас есть? Какое у меня ветеринарное образование?», – рассказывает еще один наш собеседник.

Первый раз попробовать пособирать камни решил бывший мастер спорта по десятиборью Владимир, который ранее работал тренером по фитнесу.

«Пару месяцев назад уволили, было сокращение. Приказали сверху, людей с 700 до 400 сократили. Три месяца нет сейчас работы. Решили попробовать сюда прийти. Что в доме сидеть? У меня есть высшее образование. Тренер. Мастер спорта по десятиборью. Я был в Центре занятости. Только детский сад предложили. За триста рублей. А там большая ответственность с детьми работать. В милицию и органы не хочу».

Вместе с Владимиром пришел его друг, который работу имеет, но из-за проблем на заводе решил найти подработку.

Выезды организовывает гродненский Центр занятости, каждый месяц снимает площадку на автовокзале и оплачивает топливо для автобусов. Кроме сбора камней, люди едут на самые разные работы. Красить деревья известью, грибы перебирать, улиток, летом в поле работать на прополке свеклы или клубники.

«Очень много людей ездит. В городе около 2-х с половиной тысяч безработных. 10-12 рублей обычно платят днем. Самый богатый колхоз меньше всех платит. Будет тепло – приедут забирать на прополку, в основном прополка свеклы. Свекла у нас основная культура, на сахарный завод везут. А теперь из-за холода автобусы не приезжают, или меньше людей берут. Сейчас не фонтан в такую погоду холодную. Если тепло, то как-то более организовано. В других городах с милицией сажают в автобусы, потому что дерутся, а у нас культурно, спокойно», – говорит работник Центра занятости.