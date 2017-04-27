Площадь Якуба Коласа превратили в выставку 2 27.04.2017, 20:25

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Фото: onliner.by

35 работ из «Золотой коллекции белорусской живописи» разместились под открытым небом.

Плохая погода — не помеха искусству и творчеству. Именно поэтому, невзирая на пасмурное небо и неуменьшающуюся интенсивность дождя, сегодня вечером на площади Якуба Коласа состоялось открытие уже ставшего традиционным изобразительного проекта «Художник и город». 35 работ из «Золотой коллекции белорусской живописи» разместились под открытым небом. Любоваться картинами (не подлинниками) и даже трогать их можно совершенно бесплатно. Как будет выглядеть площадь Якуба Коласа в ближайшие четыре месяца, — смотрите в фоторепортаже onliner.by.

Проект «Художник и город» оживает на столичных улицах уже в шестой раз. «Немузейный» формат полюбился горожанам. По подсчетам организаторов, только в прошлом году проходимость выставки составила более 2 миллионов человек.

— Выставочный проект в этом году пройдет под названием «Золотая коллекция белорусской живописи». Еще никогда ранее на площади Якуба Коласа не выставлялось такое количество художников. Среди участников шестой выставки такие авторы, как Леонид Хоботов, Владимир Савич, Анатолий Барановский, Руслан Вашкевич, Зоя Литвинова и многие другие. Работы, которые будут выставлены в рамках проекта, принадлежат белорусским художникам разных поколений и творческих взглядов. Именно поэтому выставка под открытым небом в этом году особо широко представит посетителям мир белорусского искусства, — рассказывает один из организаторов.

Однако само по себе событие, которое стартовало сегодня, намного более масштабное. Помимо открытой выставки, жителей города ожидает выставка во Дворце искусств и конкурс среди профессионалов изобразительного дела. «Триеннале современного искусства станет одним из важнейших событий белорусской художественной арт-сцены и будет посвящено 130-летию со дня рождения Марка Шагала. Впервые подобное мероприятие было проведено в Минске в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею. В рамках триеннале пройдет три творческих проекта: выставка современных белорусских художников во Дворце искусств, „Шорт-лист“ номинантов конкурса „Национальная премия в области изобразительного искусства“ и, наконец, уже полюбившаяся минчанам и гостям столицы культурная инициатива „Художник и город“», — поясняют организаторы.