Чем может обернуться для мировой экономики «дутый пузырь» Китая Василий Колташов, snob.ru

27.04.2017, 20:33

Эксперт рассказал, каким будет кризис в Китае и чем он может обернуться для мировой экономики.

Экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов — о том, каким будет кризис в Китае и чем он может обернуться для мировой экономики

Кажется, мы стали забывать, что в 2015 году фондовый рынок Китая рухнул, а в 2016 году происходило ослабление юаня. Но если вспомнить эти факты и обратить внимание на нынешнее замедление официального роста экономики Китая, возникает вопрос: ждет ли КНР новый промышленный и торговый кризис и если да, то каким он будет и чем это нам грозит?

В 2012 году Институт глобализации и социальных движений выпустил доклад о противоречиях китайской экономики. Там говорилось о неизбежности падения как окончания «чуда». В 2016 году вместе с Лабораторией международной политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова нами был исследован американо-китайский экономический конфликт. Вывод: он будет развиваться. Китаю стоит приготовиться к тому, что его товары будут теснить на внешних рынках или даже полностью оттуда выдавливать. Самое же неприятное, что даже если этот сценарий не воплотится, недостатка внутреннего спроса КНР не убрать.

В 2009 году США удалось спасти свою финансовую систему от кризиса: в помощь банкам администрация Обамы и ФРС выделили колоссальные средства. Позднее, в 2011 году единственная в истории аудиторская проверка ФРС покажет, что разным способом на спасение банков в США и Европе ФРС было потрачено 16 триллионов долларов. Однако для стабилизации мирового хозяйства США потребовался также консенсус со странами БРИКС: они, и особенно Китай, сделали очень много для того, чтобы американские чиновники могли объявить об окончании кризиса.

Зимой-летом 2009 года Китай разогнал свою экономику за счет государственных заказов и кредитов. Эта политика за несколько лет привела к появлению огромного китайского индустриального пузыря, разрыв которого является главной угрозой для мировой экономики в среднесрочной перспективе. Кризис в Китае может в итоге оказаться похожим на Великую депрессию в США 1929–1933 годов, тогда как другие страны будут реагировать на снижение мировых цен на сырьевые товары и девальвацию юаня (пока его лишь медленно ослабляют) протекционистскими мерами, ослаблением своих валют и другими не выгодными производителям из КНР решениями. Потому в среднесрочной перспективе Китай заинтересован в сохранении status quo. И его правительство делает все, чтобы сохранить равновесие.

Сейчас интерес международного финансового капитала привлечен к облигациям в юанях, выпускаемым правительством Китая, корпорациями и банками. Их активно продвигают и в России, объясняя, что доход гарантирован, это ведь не акции, и колебания спроса в реальной экономике на прибыль не повлияют. Однако надо помнить, что эти облигации — средство стабилизации системы, которая, в сущности, накопила массу проблем. Китай созрел для кризиса. Китай уже вступил в кризис — его биржа показала это в 2015 году, — просто этот кризис властям удается пока держать под контролем.

Внимательными и осторожными — вот какими нужно быть в отношении Китая. И не нужно обращать внимание на пышность фасада — китайская экономика больна. Она больна той же болезнью, что и экономика России, просто протекать болезнь будет иначе.

Василий Колташов, snob.ru