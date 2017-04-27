Индия начала антидемпинговое расследование против акрила из Беларуси 27.04.2017, 20:58

Возросшие объемы импорта акрилового волокна привели к снижению цен и ценовой депрессии на внутреннем рынке Индии.

Министерство торговли Индии объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта акрилового волокна всех типов из Беларуси, Евросоюза, Китая, Украины и Перу.

С просьбой о проведении этой процедуры в главное управление по антидемпинговым и смежным пошлинам (DGAD) министерства обратились две местные компании Indian Acrylics Ltd и Pasupati Acrylon, пишет myfin.by.

По их мнению, возросшие в последнее время объемы импорта акрилового волокна привели к снижению цен и ценовой депрессии на внутреннем рынке, что повлияло на показателях производства и прибыли отечественных предприятий.

В DGAD пришли к выводу, что предоставленная Indian Acrylics Ltd и Pasupati Acrylon информация дает достаточные основания для инициирования антидемпингового расследования в отношении импорта из 5 указанных стран и регионов.

Под ценовое расследование попадет период с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017-го. А расследование в отношении причиненного индийским компаниям ущерба захватит более длинный временной отрезок – с 2013 года.

Акриловое волокно изготавливается из полимера акрилонитрила. По своим характеристикам оно сходно с шерстью (легкое и мягкое, хорошо держит тепло), поэтому используется в основном как недорогой ее заменитель.

Акрил устойчив к воздействию солнечных лучей и химикатов, легко сминается и быстро восстанавливает форму, не поедается молью, не восприимчив к повышенной влажности. За изделиями из него легко ухаживать.

Из акрила изготавливают свитера, кофты, шарфы, перчатки, постельные принадлежности, ковры, мягкие игрушки и так далее.