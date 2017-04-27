закрыть
27 апреля 2017, четверг, 22:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Индия начала антидемпинговое расследование против акрила из Беларуси

  • 27.04.2017, 20:58

Возросшие объемы импорта акрилового волокна привели к снижению цен и ценовой депрессии на внутреннем рынке Индии.

Министерство торговли Индии объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта акрилового волокна всех типов из Беларуси, Евросоюза, Китая, Украины и Перу.

С просьбой о проведении этой процедуры в главное управление по антидемпинговым и смежным пошлинам (DGAD) министерства обратились две местные компании Indian Acrylics Ltd и Pasupati Acrylon, пишет myfin.by.

По их мнению, возросшие в последнее время объемы импорта акрилового волокна привели к снижению цен и ценовой депрессии на внутреннем рынке, что повлияло на показателях производства и прибыли отечественных предприятий.

В DGAD пришли к выводу, что предоставленная Indian Acrylics Ltd и Pasupati Acrylon информация дает достаточные основания для инициирования антидемпингового расследования в отношении импорта из 5 указанных стран и регионов.

Под ценовое расследование попадет период с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017-го. А расследование в отношении причиненного индийским компаниям ущерба захватит более длинный временной отрезок – с 2013 года.

Акриловое волокно изготавливается из полимера акрилонитрила. По своим характеристикам оно сходно с шерстью (легкое и мягкое, хорошо держит тепло), поэтому используется в основном как недорогой ее заменитель.

Акрил устойчив к воздействию солнечных лучей и химикатов, легко сминается и быстро восстанавливает форму, не поедается молью, не восприимчив к повышенной влажности. За изделиями из него легко ухаживать.

Из акрила изготавливают свитера, кофты, шарфы, перчатки, постельные принадлежности, ковры, мягкие игрушки и так далее.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии