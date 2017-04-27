Пособия на детей до трех лет не будут повышать 1 27.04.2017, 21:10

Фото: tut.by

Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала.

С 1 мая в Беларуси не будут повышать пособия на детей до трех лет, сообщили tut.by в Минтруда. Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.

Пособия пересматривают раз в квартал, и их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает, то размер пособия остается на прежнем уровне.

Напомним, сейчас размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет на первого ребенка 261,38 рубля, на второго и последующих детей — 298,72 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет — 336,06 рубля.

С 1 мая должен измениться размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точную цифру на предстоящий квартал правительство еще не озвучило.

Напомним, в конце прошлого года в парламенте рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Одна из новаций, которую предлагали чиновники, — пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал. Однако, когда документ дошел до Овального зала, «депутаты» за него хоть и проголосовали, но потребовали доработать ко второму чтению.