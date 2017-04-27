Лукашенко назначил своего помощника послом в Сербии, Черногории и Македонии 27.04.2017, 21:28

Ранее Валерий Брылев был послом в Югославии, когда сбрасывали диктатора Слободана Милошевича.

Валерий Брылев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, передает БелТА.

Ранее Валерий Брылев занимал должность помощника белорусского диктатора.

Валерий Брылев получил образование архитектора, но все же карьеру связал с дипломатией. Такой успех связывают с именем бывшего секретаря ЦК и министра Ивана Антоновича: Брылев — его зять.

Еще в советские времена Брылева назначили лектором Дома советской культуры в Югославии. Ясно, что лишь бы кого направить на работу за границу тогда не могли. После развала СССР Брылев стал штатным сотрудником МИД. Работал в Литве, Болгарии, Югославии. Там, кстати, он являлся послом, когда сбрасывали диктатора Слободана Милошевича. На посту помощника правителя пока что публично себя не проявлял.