Лишний час сна может привести к неожиданному результату 2 27.04.2017, 22:33

Медики рассказали интересные факты о влиянии сна на человека.

Вы очень чувствительны к боли? Попробуйте просто выспаться. Лишний час сна может улучшить настроение человека и уменьшить чувствительность к боли, говорят ученые.

Более того, 10 часов сна в сутки, — а не рекомендуемые 8 — является более эффективным способом снять боль, чем препарат кодеин, пишет medmoon.ru.

В исследовании, которое провели врачи больницы Генри Форда в Детройте, приняли участие 18 добровольцев, которые были рандомизированы в зависимости от продолжительности ночного сна сна.

Американские исследователи измерили дневную сонливость помощью нескольких тестов, измеряющих мозговые волны, движения глаз, частоту сердечных сокращений и тонус мышц.

Болевая чувствительность оценивалась с помощью источника тепла.

Результаты показали, что чем больше спали люди, тем дольше они могли держать руку над источником тепла.

С каждой прибавкой 1,8 часа сна чувствительность боли снижалась на 25 процентов!

Выводы, опубликованные в журнале Sleep, также указывают, что эффект этого увеличения больше, чем от 60 мг кодеина — одного из самых действенных обезболивающих.